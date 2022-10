Πραγματικά πυρά κατά διαδηλωτών - Διογκώνονται οι διαμαρτυρίες

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν άνοιξαν και πάλι πυρ κατά διαδηλωτών σε νεκροταφείο κοντά στην πόλη Χαραμαμπάντ, μετά από μια νύχτα μεγάλων αντικυβερνητικών ταραχών.

Κύμα διαμαρτυρίας συγκλονίζει τη χώρα από τότε που η Μάχσα Αμινί πέθανε, ενώ ήταν υπό κράτηση, πριν από 40 μέρες, έχοντας συλληφθεί επειδή φέρεται να φορούσε την ισλαμική μαντίλα «ακατάλληλα».

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην πόλη Μαχαμπάντ, ενώ άνδρας δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε στη συγκεκριμένη πόλη και άλλος στη Σαναντάι, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

In the city of Arak, drivers spot a fire on top of a mountain burning in the shape of the name Mahsa in Persian tonight, as Iranians mark 40 days since the death of #MahsaAmini in morality police custody.#مهسا_امینیpic.twitter.com/9AGKIbW7vJ