Πούτιν: Ζητά φροντίδα και υποστήριξη για τους Ρώσους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προέτρεψε την Τρίτη τις Αρχές να παρέχουν «όλα τα απαραίτητα» για να βοηθήσουν τους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην Ουκρανία να προσαρμοστούν.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μιλώντας σε συνάντηση με την αναπληρώτρια υπουργό Άμυνας, Άννα Τσιβίλεβα, η οποία προεδρεύει επίσης του ιδρύματος που βοηθά τους Ρώσους στρατιώτες και τις οικογένειές τους, ο Πούτιν τόνισε την ανάγκη για επαρκή φροντίδα, ώστε οι τραυματισμένοι στρατιώτες να μπορούν να αθλούνται και να διαθέτουν κατοικίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

«Ένας άνθρωπος πολέμησε, τραυματίστηκε σοβαρά, φυσικά το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει όλα τα απαραίτητα ώστε να αισθάνεται όσο το δυνατόν πιο χρήσιμος και ενεργός», δήλωσε ο Πούτιν.

«Όχι μόνο στο πλαίσιο της εργασίας ή της υπηρεσίας του στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά και εκτός του Υπουργείου, όπως σωστά σημειώσατε, ώστε να μπορεί να ασχολείται πλήρως με τον αθλητισμό και ώστε η στέγη του να είναι όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένη στις συνθήκες στις οποίες βρέθηκε μετά τον τραυματισμό του».