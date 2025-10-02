Πούτιν: Η Ρωσία θα προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή, εάν κάνουν και άλλοι

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή, εφόσον το κάνει μια άλλη πυρηνική δύναμη, σημειώνοντας ότι η Μόσχα έχει εντοπίσει ενδείξεις πως μια αδιευκρίνιστη χώρα προετοιμάζεται για τέτοιες δοκιμές.

Μιλώντας σε συνέδριο στη νότια Ρωσία, ο Πούτιν επανέλαβε την προσφορά του προς τις ΗΠΑ να ανακαλέσει οικειοθελώς τα όρια στις πυρηνικές κεφαλές όταν λήξει μια βασική συνθήκη ελέγχου των όπλων τον επόμενο χρόνο, εάν η Ουάσινγκτον πράξει το ίδιο.

Ο Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι ο διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει περίπλοκος, δήλωσε ότι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιεσδήποτε νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι το γεγονός ότι η Ρωσία διαθέτει έναν νέο πύραυλο, το σύμπλεγμα Oreshnik.

Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να συνάψουν συμφωνία για την παράταση της συνθήκης New START, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει σίγουρη για τη δική της πυρηνική ασπίδα.

Ταυτόχρονα, αν η Κίνα υπογράψει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, ο Πούτιν δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα πυρηνικά οπλοστάσια της Βρετανίας και της Γαλλίας θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.