Πούτιν: Η Ρωσία ηγέτιδα δύναμη στην Αρκτική - Ήμασταν εκεί και δεν πρόκειται να φύγουμε

Το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την Αρκτική, ακόμη και από χώρες εκτός του αρκτικού κύκλου, υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στέλνοντας μήνυμα για τη διαχρονική ηγεμονία της Ρωσίας στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι, παρά το γεγονός πως η Ρωσία ηγείται εδώ και δεκαετίες στην ανάπτυξη και εξερεύνηση της Αρκτικής, πλέον αυξημένο ενδιαφέρον για την περιοχή δείχνουν ακόμη και χώρες που δεν ανήκουν στον αρκτικό κύκλο.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με φοιτητές του Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας της Μόσχας (Φιζτέχ).

«Όπως όλοι γνωρίζουμε σήμερα, όχι μόνο οι χώρες της Αρκτικής, αλλά και πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στην Αρκτική», δήλωσε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με το TASS, οι φοιτητές, έχοντας υπόψη τις πρόσφατες ειδήσεις γύρω από τη Γροιλανδία, αντέδρασαν με χαμόγελα και συγκρατημένα γέλια.

Russia's 2030 Icebreaker will be the STRONGEST, MOST POWERFUL IN THE WORLD' — Putin lists why Russia is THE leader of the Arctic



No country in the world has the power that we have in terms of icebreakers, and we're going even further



Tells students that region is no laughing… pic.twitter.com/dtk4XHp7Jc — Levan Gudadze (@GudadzeLevan) January 23, 2026

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε την αντίδρασή τους, λέγοντας: «Χαμογελάτε, γελάτε, όμως στην πραγματικότητα, από τη μία πλευρά το θέμα είναι ενδιαφέρον και ίσως μοιάζει διασκεδαστικό, από την άλλη όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό». Και πρόσθεσε: «Η Ρωσία, επί πολλές δεκαετίες, υπήρξε αναμφίβολα ηγέτιδα δύναμη στην ανάπτυξη της Αρκτικής».

«Κατασκευάζουμε παγοθραυστικά, για παράδειγμα, που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει την ισχύ που έχει η Ρωσία στον συγκεκριμένο τομέα και ότι η Μόσχα σκοπεύει να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική.

«Ορισμένοι ειδικοί μιλούν για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ άλλοι λένε ότι έχουμε ήδη φτάσει στο αποκορύφωμά της και πλέον κινούμαστε προς την αντίστροφη πορεία», δήλωσε ο Πούτιν.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τα σχέδια εξερεύνησης και ανάπτυξης της Αρκτικής. «Ό,τι κι αν συμβαίνει, θα εξερευνήσουμε και θα αναπτύξουμε αυτή την περιοχή, γιατί το μισό έδαφος της Ρωσίας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, στην Αρκτική», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν στον απόηχο των τοποθετήσεων του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέμεινε ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να ενταχθεί στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ανέφερε μάλιστα ότι έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν επωφελής για τη χώρα του.