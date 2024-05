Πούτιν: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου

Η Δύση διακινδυνεύει μια παγκόσμια σύγκρουση, δήλωσε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να απειλήσει τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου. Ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόταν σε συγκεντρωμένες τάξεις στρατιωτών στην Κόκκινη Πλατεία.

Σε ομιλία του για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης, της επετείου της σοβιετικής νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Πούτιν τόνισε ότι οι δυνάμεις της Ρωσίας βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα μάχης.

Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν εναντίον των δυνάμεων της Ουκρανίας που υποστηρίζονται από τη Δύση, ο Πούτιν κατηγόρησε την «αλαζονική» ελίτ της Δύσης ότι ξεχνά τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Σοβιετική Ένωση στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και ότι υποδαυλίζει τις συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Putin's speech at the Victory Day Parade, Main Points:



◾Attempts to distort the truth about World War II hinder those who pursue a colonial policy based on lies.

◾Revisionism and mockery of history, justification of Nazism, are part of the general policy of Western elites.