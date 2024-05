Ρωσία: Οκτώ τραυματίες από επίθεση στο Μπέλγκοροντ (vid)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας εναντίον της πόλης Μπιέλγκοροντ και της περιφέρειάς της, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

«Η πόλη κι η (ομώνυμη) περιφέρεια Μπιέλγκοροντ έγιναν στόχος αεροπορικής επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Κατοικίες και οχήματα υπέστησαν άμεσα πλήγματα», ανέφερε ο περιφερειάρχης Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι: επτά ενήλικοι κι ένα παιδί», συνέχισε. Πέντε από τους τραυματίες, ανάμεσά τους κορίτσι 11 ετών, τραυματίστηκαν από θραύσματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ στους υπόλοιπους τρεις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες επιτόπου, διευκρίνισε.

