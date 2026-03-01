Πούτιν για θάνατο Χαμενεΐ: Πρόκειται για κυνική δολοφονία, παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο

Αναφερόμενος στον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο Βλάντιμιρ Πούτιν έκανε λόγο για «κυνική δολοφονία» που παραβιάζει κάθε ανθρώπινη ηθική και το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σε επιστολή προς τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζέσκιαν, που δημοσιεύθηκε από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν εξέφρασε «τα βαθιά του συλλυπητήρια για τη δολοφονία» του Χαμενεΐ, λέγοντας ότι η δολοφονία «πραγματοποιήθηκε με κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου»

.