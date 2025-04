Επίθεση Τραμπ σε Πούτιν: Μήπως πρέπει να τον αντιμετωπίσω διαφορετικά, ίσως δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τις πρόσφατες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε περιοχές αμάχων, αμφισβήτησε αν ο Πούτιν ήταν ειλικρινής για τον τερματισμό του πολέμου. Στην ίδια ανάρτηση απείλησε ότι ίσως χρειαστεί να επιβληθούν δευτερεύουσες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας ως απάντηση.

«Δεν έχει κανέναν λόγο ο Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε κατοικημένες περιοχές, πόλεις και χωριά τις τελευταίες ημέρες. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Απλώς με καθυστερεί, και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω τραπεζικών μέτρων ή δευτερευουσών κυρώσεων; Πεθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι!!!», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

Νωρίτερα ο Ρώσος Πρόερδρος δήλωσε ότι η Ρωσία ανέκτησε τον έλεγχο του Κουρσκ, της παραμεθόριας περιοχής όπου η Ουκρανία είχε εξαπολύσει αιφνιδιαστική επίθεση πέρυσι.

«Ο τυχοδιωκτισμός του καθεστώτος του Κιέβου απέτυχε ολοκληρωτικά», είπε ο Πούτιν, συγχαίροντας τις ρωσικές δυνάμεις που, όπως υποστήριξε, νίκησαν τον ουκρανικό στρατό στην περιοχή.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν ανέφερε ότι η ανακατάληψη του Κουρσκ «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επιτυχημένες επιχειρήσεις των δυνάμεών μας σε άλλες σημαντικές περιοχές του μετώπου».

❗️Putin announced the complete liberation of the Kursk region from the Ukrainian neo-Nazi forces 'I congratulate all personnel of all military units that took part in the defeat of neo-Nazi formations that invaded Kursk' pic.twitter.com/wYVdqOy3Fs

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Κίεβο για τους ισχυρισμούς του Πούτιν. Νωρίτερα, πάντως, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο είχε δηλώσει ότι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούσαν να επιχειρούν στο Κουρσκ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία χωρίς προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο, η Ουκρανία είχε εξαπολύσει αιφνιδιαστική εισβολή στο Κουρσκ , καταλαμβάνοντας ταχύτατα εδάφη.

Έκτοτε, η Ρωσία μάχονταν για να εκδιώξει τα ουκρανικά στρατεύματα, ενώ το Κίεβο διέθεσε πολύτιμους πόρους για να διατηρήσει τον έλεγχο της περιοχής, θεωρώντας το Κουρσκ ως κρίσιμο διαπραγματευτικό χαρτί σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Εντωμεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της κηδείας του Πάπα, σύμφωνα με το Sky News, το οποίο επικαλείται πηγές του Βατικανού.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συμφώνησαν επίσης να έχουν περαιτέρω συνομιλίες μετά τη λειτουργία.

Οι δύο άνδρες είναι μεταξύ των ηγετών που παρευρίσκονται στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, μεταξύ των οποίων είναι ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ενώ ανέφερε ότι «οι πρόεδροι συναντήθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και η συνάντηση διήρκεσε περίπου 15 λεπτά».

«Οι ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις σήμερα. Οι ομάδες εργάζονται για την οργάνωση της επόμενης συνάντησης» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Στίβεν Τσέουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι «συναντήθηκαν κατ' ιδίαν σήμερα και είχαν μια πολύ εποικοδομητική συνομιλία».

«Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντησή τους θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Λίγο μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αυτή τη συνάντηση, λέγοντας ότι ήταν «καλή» και ότι «έχει τη δυνατότητα να γίνει ιστορική».

«Καλή συνάντηση. Συζητήσαμε πολλά ένας προς έναν. Ελπίζουμε σε αποτελέσματα σε όλα όσα συζητήσαμε. Προστασία της ζωής των ανθρώπων μας. Πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη που θα αποτρέψει να ξεσπάσει άλλος πόλεμος», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Και κατέληξε ευχαριστώντας τον Τραμπ: «Ιδιαιτέρως συμβολική συνάντηση που μπορεί να εξελιχθεί σε ιστορική, αν πετύχουμε κοινά αποτελέσματα. Ευχαριστώ @POTUS».

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0