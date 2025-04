Sky News, Reuters, DW

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε την κατάληψη τους Κουρσκ από τις ρωσικές δυνάμεις. Την ίδια στιγμή Τραμπ και Ζελενσκι συναντήθηκαν πριν την έναρξη της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου στο Βατικάνο και είχαν «παραγωγική συζήτηση», με τον αμερικανό πρόεδρο να έχει ήδη δηλώσει από την Παρασκευή πως μια συμφωνία ειρήνης είναι κοντά.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία ανέκτησε τον έλεγχο του Κουρσκ, της παραμεθόριας περιοχής όπου η Ουκρανία είχε εξαπολύσει αιφνιδιαστική επίθεση πέρυσι.

«Ο τυχοδιωκτισμός του καθεστώτος του Κιέβου απέτυχε ολοκληρωτικά», είπε ο Πούτιν, συγχαίροντας τις ρωσικές δυνάμεις που, όπως υποστήριξε, νίκησαν τον ουκρανικό στρατό στην περιοχή.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν ανέφερε ότι η ανακατάληψη του Κουρσκ «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επιτυχημένες επιχειρήσεις των δυνάμεών μας σε άλλες σημαντικές περιοχές του μετώπου».

