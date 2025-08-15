Πούτιν: Επίσκεψη σε εργοστάσιο ψαριών και φόρος τιμής σε μνημείο ΗΠΑ-Ρωσίας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (vids&pics)

Επίσκεψη σε εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών πραγματοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, πριν την αναχώρησή του από την πόλη Μανταγκάν για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης ο Πούτιν συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους με τους οποίους συζήτησε για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης ενώ επιθεώρησε και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας και ραφιναρίσματος ιχθυελαίου.

Found! Putin has begun his working program in Magadan, propagandists claim https://t.co/uirFcqg601 pic.twitter.com/s2F68peMhK — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Στη συνέχεια παρακολούθησε και την προπόνηση μιας παιδικής ομάδας χόκεϊ ενώ σε μια κίνηση με σκοπό, όπως αναφέρει ο Guardian, να γοητεύσει τον Τραμπ, ατέθεσε λουλούδια σε μνημείο στην πόλη Μαγκαντάν της ρωσικής Άπω Ανατολής, το οποίο τιμά τη συνεργασία ΗΠΑ–Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μετέδωσαν την Παρασκευή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Τέτοιες σκόπιμα χαμηλού προφίλ στάσεις είναι ένα γνωστό μοτίβο για τον Ρώσο ηγέτη πριν από σημαντικά γεγονότα, μια σκηνοθετημένη επίδειξη που αποσκοπεί να δείξει αυτοπεποίθηση και έλεγχο πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ» σχολιάζει η Guardian.