Ανάλυση CNBC

Στον απόηχο της απόπειρας δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι πιθανότητες να ξανακερδίσει το Λευκό Οίκο και οι συναλλαγές που στοιχηματίζουν στη νίκη του θα αυξηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσαν οι επενδυτές την Κυριακή.

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος έγινε στόχος δολοφονικής επίθεσης το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια συγκέντρωσής του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.



Ένοπλος και τουλάχιστον ένα μέλος του ακροατηρίου σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ενώ άλλοι δύο παρευρισκόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Η μυστική υπηρεσία είπε ότι ο πρώην πρόεδρος είναι ασφαλής, αφού βγήκε εσπευσμένα από τη σκηνή με αίμα στο πρόσωπό του. Εκπρόσωπος είπε ότι ο Τραμπ είναι «καλά» μετά την «αποτρόπαια πράξη».



AP Photo/Gene J. Puskar



Πριν από τους πυροβολισμούς, οι αγορές είχαν αντιδράσει στην προοπτική μιας προεδρίας Τραμπ ωθώντας το δολάριο υψηλότερα και τοποθετώντας το σε μια πιο απότομη καμπύλη αποδόσεων του αμερικανικού δημοσίου, και οι συναλλαγές αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Rong Ren Goh, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην ομάδα σταθερού εισοδήματος της Eastspring Investments στη Σιγκαπούρη.

Ο πρώτος πυροβολισμός κατά προέδρου των ΗΠΑ ή υποψηφίου μεγάλου κόμματος μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981 θα μπορούσε να ανατρέψει τη ρεβάνς της 5ης Νοεμβρίου μεταξύ του Ρεπουμπλικανού Τραμπ και του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, η οποία ήταν αμφίρροπη στις δημοσκοπήσεις.

«Aν θυμάμαι καλά, ο Ρίγκαν ανέβηκε 22 μονάδες στις δημοσκοπήσεις μετά την απόπειρα δολοφονίας του. Οι εκλογές είναι πιθανό να είναι μια κατολίσθηση. Αυτό πιθανώς μειώνει την αβεβαιότητα», δήλωσε ο Nick Ferres, επικεφαλής επενδύσεων της Vantage Point Asset Management.

Παγκόσμιοι ηγέτες και Αμερικανοί πολιτικοί καταδίκασαν το συμβάν, ενώ ορισμένα στελέχη της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του Ίλον Μασκ, δήλωσαν την υποστήριξή τους στον Τραμπ. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής της Tesla ανέφερε την πλήρη υποστήριξή του στο πρόσωπο του Τραμπ.

Μεταξύ αυτών, και ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge funds Μπιλ Άκμαν έσπευσε να στηρίξει την υποψηφιότητα Τραμπ.

I am going to formally endorse @realDonaldTrump. I came to this decision some time ago as many @X followers have already understood from my supportive posts of Trump and my criticisms of @POTUS Biden.



The reason why I have not yet formally done so is that I want to explain my…