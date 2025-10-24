CNN, Bloomberg

Μετά το τέλος της συνομιλίας του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πεπεισμένος ότι είχε σημειωθεί επαρκής πρόοδος με αποτέλεσμα να ανακοινώσει τη διεξαγωγή Συνόδου Κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών στη Βουδαπέστη.

Πέντε ημέρες αργότερα, ωστόσο, η συνάντηση ακυρώθηκε και επιβλήθηκαν νέες κυρώσεις στη Μόσχα.



Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ανώτεροι αξιωματούχοι συνειδητοποίησαν σταδιακά ότι η στάση του Πούτιν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου δεν είχε αλλάξει σημαντικά από την τελευταία φορά που οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

«Καλές συζητήσεις» που «δεν οδηγούν πουθενά»

Ωστόσο, το αν η νέα στάση του Τραμπ είναι μόνιμη ή απλώς μια προσωρινή φάση, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Από την επιστροφή του στην προεδρία, έχει αλλάξει επανειλημμένα στάση απέναντι στον Πούτιν, συχνά επηρεασμένος από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του με τον Ρώσο ηγέτη. Και η νέα πίεση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να δοκιμάσει την προθυμία του να αντέξει τις πιθανές επιπτώσεις για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που άλλαξε τη σκέψη του προέδρου. Αντίθετα, η άποψή του εξελίχθηκε καθώς βρισκόταν επανειλημμένα απογοητευμένος από το γεγονός ότι ο Πούτιν δεν φαινόταν να πλησιάζει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συζητήσεις, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά», παραπονέθηκε ο Τραμπ την Τετάρτη. «Απλά δεν καταλήγουν πουθενά».

Το παρασκήνιο πίσω από την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Μετά από τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ήταν σαφές στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι η στάση της Μόσχας δεν είχε αλλάξει σημαντικά, παρά την, κατά την άποψη του Τραμπ, θετική συνομιλία με τον Πούτιν τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

Η σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης που ήλπιζε να οργανώσει σε μερικές εβδομάδες μπορεί να είναι «χάσιμο χρόνου», υπέθεσε ο Τραμπ. Ο σχεδιασμός σταμάτησε.

Πριν από την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων την Τετάρτη, ο Τραμπ συμμετείχε σε μια συνάντηση όπου το θέμα τέθηκε με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εδώ και μήνες υποστηρίζει την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Αυτή τη φορά, ο πρόεδρος εξέπληξε ακόμη και μερικούς από τους στενότερους συμβούλους του, συμφωνώντας να επιβάλει κυρώσεις στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Η έκπληξη στον Λευκό Οίκο

Ακόμη και πολλοί μέσα στο Λευκό Οίκο εξέφρασαν την έκπληξή τους για το πόσο γρήγορα καταρτίστηκε το νέο πακέτο κυρώσεων.

Ο Τραμπ είχε πει στους συμβούλους του εδώ και μήνες ότι κάποια μέρα θα αποφάσιζε ότι ήρθε η ώρα να λάβει πιο σκληρά μέτρα κατά της Ρωσίας.

Ο Τραμπ ήταν επίσης παρακινημένος από την εκεχειρία που βοήθησε να επιτευχθεί στη Γάζα, πιστεύοντας ότι αυτή επιτεύχθηκε μόνο αφού είχε υιοθετήσει μια όλο και πιο σκληρή στάση απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Bloomberg: Ο Ρούμπιο πίσω από την αιφνίδια αλλαγή στάσης του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν

Επί μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αντιστεκόταν στις εκκλήσεις να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ακόμη και στη σύνοδο που σχεδίαζε τις επόμενες εβδομάδες στη Βουδαπέστη.

Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ ακύρωσε αυτά τα σχέδια και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας τις πρώτες άμεσες κυρώσεις στη Μόσχα κατά τη δεύτερη θητεία του. «Ήταν καιρός», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο, αυτή η αιφνίδια αλλαγή αποδίδεται στην εκτίμηση του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενός διαχρονικού επικριτή της Μόσχας, που παλαιότερα είχε χαρακτηρίσει τον Πούτιν «γκάνγκστερ», ότι η Ρωσία δεν είχε προβεί σε καμία ουσιαστική μεταβολή της στάσης της, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ίδιες πηγές, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, ανέφεραν ότι ο Ρούμπιο ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία στην οποία διαπίστωσε ότι το Κρεμλίνο επιχειρούσε, για ακόμη μία φορά, να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και να παρατείνει τον πόλεμο.

Η επιρροή του Ρούμπιο στην αλλαγή στάσης της κυβέρνησης σηματοδοτεί έναν ακόμη πιο εκτεταμένο ρόλο για τον κορυφαίο Αμερικανό διπλωμάτη, ο οποίος έχει επίσης υποστηρίξει πιο επιθετική προσέγγιση προς τη Βενεζουέλα ως προσωρινός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ.

Η στάση του έρχεται σε αντίθεση με την πιο μετριοπαθή στρατηγική προς τη Ρωσία, που προωθούσε ο μακροχρόνιος φίλος και ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Γουίτκοφ, ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Τραμπ, έχει χάσει τη θέση του στο φάκελο «Ρωσία» ή την επιρροή του ευρύτερα. Αυτή την εβδομάδα περιόδευε στη Μέση Ανατολή, επιβλέποντας μια εύθραυστη ανακωχή στη Γάζα που βοήθησε να διαπραγματευτεί ο Τραμπ.

Ωστόσο, ορισμένα άτομα ανέφεραν ότι οι συζητήσεις του Γουίτκοφ με τον Πούτιν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους πριν από μια προηγούμενη σύνοδο στην Αλάσκα δημιούργησαν σύγχυση και την εντύπωση ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις που δεν είχε καμία πρόθεση να εφαρμόσει.