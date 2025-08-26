Η ανατίναξη φράγματος στον ποταμό Ίρπιν που σταμάτησε την προέλαση των Ρώσων το 2022 εμπνέει τώρα χώρες του ΝΑΤΟ να δουν τους βάλτους ως όπλο άμυνας και εργαλείο κατά της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμενα, τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς η Ρωσία προέλαυνε προς το Κίεβο, ο Ολεξάντρ Ντμίτριεφ συνειδητοποίησε ότι ήξερε πώς να σταματήσει τους άνδρες της Μόσχας: Να ανοίξει μια τρύπα στο φράγμα που έκοβε τον ποταμό Ιρπίν βορειοανατολικά της πρωτεύουσας και να αποκαταστήσει την από καιρό χαμένη βαλτώδη πεδιάδα

Όπως αναφέρει το Politico, σύμβουλος άμυνας που πριν τον πόλεμο οργάνωνε αγώνες offroad στην περιοχή, ο Ντμίτριεφ γνώριζε καλά το έδαφος. Ήξερε ακριβώς τι θα σήμαινε η έκλυση της λεκάνης του ποταμού — μιας τεράστιας έκτασης βάλτων και ελών που αποξηράνθηκαν την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης — για τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Μετέφερε την ιδέα του στον διοικητή που ήταν υπεύθυνος για την άμυνα του Κιέβου και πήρε το «πράσινο φως» για να ανατινάξει το φράγμα.

Έπειτα, οι εικόνες με τα τανκς της Μόσχας κολλημένα στη λάσπη έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Τρία χρόνια αργότερα, αυτή η πράξη απελπισίας εμπνέει χώρες κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ να εξετάσουν την αποκατάσταση των δικών τους βάλτων — συνδυάζοντας δύο ευρωπαϊκές προτεραιότητες που ολοένα και περισσότερο ανταγωνίζονται για προσοχή και χρηματοδότηση: Την άμυνα και το κλίμα.

Οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη βασίζονται εν μέρει στη βοήθεια της φύσης, και οι πλούσιοι σε τύρφη βάλτοι δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα εξίσου αποτελεσματικά με το να βυθίζουν εχθρικά τανκς.

Ωστόσο, οι μισοί βάλτοι της ΕΕ αποξηραίνονται για να δημιουργηθούν εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Οι αποξηραμένοι τυρφώνες, με τη σειρά τους, απελευθερώνουν αέρια του θερμοκηπίου και επιτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων.

Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναρωτιούνται τώρα αν η αναβίωση των κατεστραμμένων βάλτων μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα ταυτόχρονα. Η Φινλανδία και η Πολωνία δήλωσαν στο Politico ότι εξετάζουν ενεργά την αποκατάσταση βάλτων ως πολυδιάστατο μέτρο για την υπεράσπιση των συνόρων τους και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.