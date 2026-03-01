Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να σκοτώθηκε σε πλήγματα το Σάββατο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, γεγονός που, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της κληρικής διακυβέρνησης στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι πολυπλοκότητες του ιρανικού συστήματος εξουσίας, ο ιδεολογικός χαρακτήρας της βάσης υποστήριξής του και η ισχύς των Φρουρών της Επανάστασης καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Ακολουθεί ανάλυση του πώς προοριζόταν να λειτουργεί το σύστημα, πώς θα μπορούσε να επιλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης και πώς η επίθεση κατά του Ιράν ενδέχεται να έχει αλλάξει τα δεδομένα:

Ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Χαμενεΐ ως «Ανώτατος Ηγέτης»;

Ο ανώτατος ηγέτης πρέπει να είναι κληρικός, σύμφωνα με το ιρανικό σύστημα της βελαγιάτ-ε φακίχ (κηδεμονία του ισλαμικού νομικού). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι μέχρι την επιστροφή του 12ου Ιμάμη των Σιιτών Μουσουλμάνων, ο οποίος εξαφανίστηκε τον 9ο αιώνα, η εξουσία στη γη θα πρέπει να ασκείται από έναν σεβαστό κληρικό. Υπό τον Χαμενεΐ και τον προκάτοχό του, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο ανώτατος ηγέτης είχε τον τελικό λόγο σε όλα τα ζητήματα του κράτους. Ωστόσο, το σύστημα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια πρόκληση.

Η επιρροή του Χαμενεΐ ασκούνταν συχνά μέσω στενών συμβούλων. Ωστόσο, μετά τα πλήγματα του Σαββάτου, δεν είναι καθόλου σαφές πόσοι από αυτούς τους κορυφαίους παράγοντες έχουν επιζήσει. Ο Χαμενεΐ, 86 ετών, δεν έχει καταγραφεί ποτέ δημοσίως να κατονομάζει διάδοχο, και δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει εάν επιβεβαιωθεί ο θάνατός του.

Ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει κατά καιρούς θεωρηθεί πιθανός υποψήφιος, όμως και η δική του τύχη παραμένει ασαφής. Ο εγγονός του προκατόχου του, Χασάν Χομεϊνί, έχει επίσης αναφερθεί, όπως και ορισμένοι ηλικιωμένοι ανώτεροι κληρικοί.

Κανένα από τα εναπομείναντα πρόσωπα δεν απολαμβάνει το κύρος ή την επιρροή του Χαμενεΐ, και οποιοσδήποτε διάδοχος ενδέχεται να δυσκολευτεί να επιβληθεί σε ισχυρές ομάδες συμφερόντων, όπως οι Φρουροί της Επανάστασης ή τα ανώτατα κληρικά συμβούλια.

Θα διατηρηθεί η θεοκρατία του Ιράν;

Η κληρική ελίτ του Ιράν ελέγχει ισχυρά όργανα που επεκτείνουν την επιρροή τους σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.

Η Συνέλευση των Ειδικών, που αποτελείται από ανώτερους αγιατολάδες εκλεγμένους κάθε οκτώ χρόνια, είναι το σώμα που διορίζει τον ανώτατο ηγέτη. Το Σύνταγμα της παρέχει επίσης την εξουσία να τον θέτει υπό αμφισβήτηση και ακόμη και να τον παύει, αλλά ουδέποτε έχει πράξει κάτι τέτοιο.

Στην πράξη, η επιλογή πιθανότατα θα γινόταν από τα ανώτατα στελέχη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και στη συνέχεια θα εγκρινόταν από τη Συνέλευση. Ωστόσο, με ορισμένους κορυφαίους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης να επιβεβαιώνεται ότι έχουν σκοτωθεί, δεν είναι καθόλου σαφές ποιος θα επηρεάσει την απόφαση.

Το Συμβούλιο των Φρουρών — του οποίου τα μισά μέλη διορίζονται από τον ηγέτη και τα άλλα μισά από τον επικεφαλής της Δικαιοσύνης — μπορεί να ασκεί βέτο σε νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο και να αποκλείει υποψηφίους από τις εκλογές, αρμοδιότητα που έχει χρησιμοποιηθεί για να μπλοκάρει πιθανούς επικριτές του Χαμενεΐ.

Το Ιράν ακολουθεί σιιτικές ερμηνείες του ισλαμικού νόμου της σαρία, και οι δικαστές του είναι επίσης κληρικοί υπό την εποπτεία επικεφαλής της Δικαιοσύνης που διορίζεται από τον Χαμενεΐ. Ο σημερινός επικεφαλής, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, έχει υποστεί κυρώσεις από δυτικές χώρες για τη βίαιη καταστολή διαδηλωτών το 2009, όταν ήταν υπουργός Πληροφοριών.

Άλλοι επιδραστικοί κληρικοί περιλαμβάνουν τον πρώην επικεφαλής της Δικαιοσύνης Σαντίκ Λαριτζανί, αδελφό του συμβούλου του Χαμενεΐ Αλί Λαριτζανί· το μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών Μοχσέν Αρακι· και τον ιμάμη της προσευχής της Παρασκευής στην Τεχεράνη, Αχμάντ Χαταμί.

Ποιο ρόλο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι Φρουροί της Επανάστασης;

Σε αντίθεση με τον τακτικό στρατό, που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας της εκλεγμένης κυβέρνησης, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης λογοδοτεί απευθείας στον ανώτατο ηγέτη.

Ο διοικητής του, Μοχάμεντ Πακπούρ, σκοτώθηκε το Σάββατο, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Ιδρυθέν λίγο μετά την επανάσταση, ο ρόλος των Φρουρών στην υπεράσπιση του ισλαμικού συστήματος διευρύνθηκε σημαντικά κατά τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ (1980–88), και σήμερα αποτελούν το ισχυρότερο και καλύτερα εξοπλισμένο τμήμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Με την πάροδο των δεκαετιών, οι Φρουροί έχουν επεκτείνει την επιρροή τους στην πολιτική και την οικονομία, αποκτώντας ισχύ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η Δύναμη Κουντς, επίλεκτη μονάδα των Φρουρών, ηγήθηκε της περιφερειακής στρατηγικής του Ιράν για τη στήριξη συνδεδεμένων σιιτικών ομάδων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ιδίως στον Λίβανο και το Ιράκ. Η στρατηγική αυτή δέχθηκε ισχυρό πλήγμα με τη δολοφονία του διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σολεϊμανί, από τις ΗΠΑ σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράκ το 2020, καθώς και από τα σφοδρά πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ του Λιβάνου σε πόλεμο το 2024.

Η πολιτοφυλακή Μπασίτζ, παραστρατιωτική δύναμη μερικής απασχόλησης υπό τον έλεγχο των Φρουρών, χρησιμοποιείται συχνά για την καταστολή διαδηλώσεων στο εσωτερικό του Ιράν.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οικονομική ισχύς των Φρουρών αυξήθηκε καθώς η κατασκευαστική τους εταιρεία, Χατάμ αλ-Ανμπίγια, ανέλαβε έργα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν.

Η στοχευμένη φύση των ισραηλινών πληγμάτων κατά ανώτερων διοικητών των Φρουρών έχει εγείρει ερωτήματα για πιθανή διείσδυση δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών στα ανώτατα κλιμάκια του σώματος. Παρά ταύτα, το σώμα είναι πιθανό να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές εξελίξεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Γιατί το Ιράν διεξάγει εκλογές;

Οι Ιρανοί εκλέγουν πρόεδρο και κοινοβούλιο με τετραετή θητεία. Ο πρόεδρος διορίζει κυβέρνηση που διαχειρίζεται την καθημερινή πολιτική εντός των ορίων που επιτρέπει ο ανώτατος ηγέτης. Κατά τα πρώτα χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι εκλογές συγκέντρωναν μαζική συμμετοχή. Ωστόσο, οι περιορισμοί του Συμβουλίου των Φρουρών στους υποψηφίους, το αμφιλεγόμενο εκλογικό αποτέλεσμα του 2009 και η υπεροχή των μη εκλεγμένων τμημάτων του κράτους υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, που θεωρείται μετριοπαθής, εξελέγη το 2024, νικώντας έναν γνωστό σκληροπυρηνικό αντίπαλο. Το Ισραήλ δήλωσε ότι και αυτός αποτέλεσε στόχο των πληγμάτων του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αργότερα εντός της ημέρας επιβεβαίωση για την κατάστασή του.