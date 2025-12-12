Επιχείρηση «Golden Dynamite»: Πώς η Μαρία Κορίνα Ματσάδο φυγαδεύτηκε στο Όσλο

Διά θαλάσσης και έπειτα αεροπορικώς διέφυγε η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τη χώρα της προς το Όσλο της Νορβηγίας. Η επιχείρηση διάσωσης είχε την κωδική ονομασία «Χρυσός Δυναμίτης», «η θάλασσα ήταν πολύ άγρια. Απόλυτο σκοτάδι. Χρησιμοποιούσαμε φακούς για να επικοινωνήσουμε. Ήταν τρομακτικό, πολλά θα μπορούσαν να πάνε στραβά», όπως δήλωσε ο Μπράιαν Στερν, βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και ιδρυτής του οργανισμού διάσωσης Grey Bull Rescue Foundation.

Υπενθυμίζεται ότι η Ματσάδο ζούσε κρυμμένη στη χώρα της μετά τις ευρέως αμφισβητούμενες εκλογές του περασμένου έτους και δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τον Ιανουάριο. Τα ενήλικα παιδιά της, που δεν είχε δει επί δύο χρόνια, την περίμεναν στο Όσλο.

Η Grey Bull ειδικεύεται σε επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης, ιδιαίτερα από ζώνες συγκρούσεων και καταστροφών. Εκπρόσωπος της ομάδας της Ματσάδο επιβεβαίωσε στο CBS News, εταίρο του BBC στις ΗΠΑ, ότι ο οργανισμός ήταν πίσω από την επιχείρηση διάσωσης.

Ο κ. Στερν είπε ότι η Grey Bull οικοδομούσε παρουσία στην Καραϊβική επί μήνες – τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στο γειτονικό νησί Αρούμπα – προκειμένου να προετοιμαστεί για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα. «Χτίζουμε υποδομές στο έδαφος της Βενεζουέλας, σχεδιασμένες να απομακρύνουν Αμερικανούς, συμμάχους, Βρετανούς και άλλους ανθρώπους, αν ξεσπάσει πόλεμος στη Βενεζουέλα», είπε στο BBC.

Οι φήμες για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας εντείνονταν, μετά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο Μαδούρο να παραιτηθεί, κατηγορώντας τον ότι στέλνει ναρκωτικά και δολοφόνους στις ΗΠΑ. Ο κ. Στερν είπε ότι η δυσκολία στην περίπτωση αυτή ήταν η ασφαλής μεταφορά ενός τόσο αναγνωρίσιμου προσώπου όσο η Μαρία Κορίνα Ματσάδο – ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Καμία από τις υποδομές που είχε δημιουργήσει η εταιρεία του στη χώρα, όπως είπε, δεν ήταν «σχεδιασμένη για το δεύτερο πιο δημοφιλές άτομο σε ολόκληρη τη χώρα, με έναν στόχο ζωγραφισμένο στην πλάτη της».

Όταν ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ομάδα της Ματσάδο, εκείνοι δεν αποκάλυψαν αμέσως την ταυτότητά της. Ωστόσο, ο κ. Στερν υποστήριξε ότι κατάλαβε.

Όταν επικοινώνησαν μαζί του στις αρχές Δεκεμβρίου, μέσω ενός γνωστού που είχε επαφή με την ομάδα της Ματσάδο, αυτό ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η δεύτερη προσπάθεια να τη βγάλουν εκτός της Βενεζουέλας, καθώς το πρώτο σχέδιο «δεν πήγε καλά».

Η επιχείρηση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από δωρητές, ονομάστηκε «Χρυσός Δυναμίτης» επειδή «ο Νόμπελ εφηύρε τη δυναμίτιδα» και η Ματσάδο προσπαθούσε να φτάσει στο Όσλο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.