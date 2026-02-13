Η ιδέα απόκτησης «golden visa» φαίνεται να προσελκύει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των εύπορων Αμερικανών, με την Ελλάδα να διευρύνει τα κανάλια προσέλκυσης επενδυτών που ενδιαφέρονται για άδεια διαμονής και, μελλοντικά, ιθαγένεια.

Σύμφωνα με την New York Post, πέρα από τις επενδύσεις σε ακίνητα, η χώρα μας, σύμφωνα πάντα με το σχετικό δημοσίευμα, εισάγει το πλαίσιο του «Greek Startup ecosystem», ανοίγοντας τον δρόμο για επενδύσεις στην καινοτομία.

Oπως αναφέρει η επίσημη πλατφόρμα Elevate Greece (EG), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επενδύσουν περίπου 259.000 δολάρια σε επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, σε τομείς όπως τα ακίνητα, η άμυνα και τα χρηματοοικονομικά.

«Μια ισχυρή κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας κινητοποιεί δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω του Elevate Greece, προβάλλοντας τη χώρα ως κόμβο καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», αναφέρει η πλατφόρμα.

Το ενδιαφέρον Αμερικανών για δεύτερη άδεια διαμονής ή ιθαγένεια αυξάνεται ως «ασφάλεια» απέναντι στη διεθνή αβεβαιότητα, όπως μετέδωσε το Fox News Digital. Ο Mohamed Bennis, ανώτερος αντιπρόεδρος της καναδικής Arton Capital, σημείωσε ότι τα προγράμματα golden visa έχουν πλέον γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή.

«Βλέπουμε σαφή μετατόπιση από τις παθητικές επενδύσεις σε ακίνητα προς πιο ενεργές επενδύσεις που στηρίζουν άμεσα την τοπική οικονομία – startups, λειτουργικές επιχειρήσεις και private equity – με μεγαλύτερο ρίσκο αλλά και προοπτική απόδοσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι χώρες οφείλουν να καινοτομούν και να προσαρμόζονται στις νέες προσδοκίες των επενδυτών. «Η Ελλάδα παίζει για να κερδίσει, αξιοποιώντας πολιτικές διαμονής για να προσελκύσει τεχνολογικό κεφάλαιο, ενώ άλλες χώρες παραμένουν εγκλωβισμένες στη γραφειοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Arton Capital συμβουλεύει άτομα υψηλής καθαρής θέσης για επενδύσεις που οδηγούν σε άδεια διαμονής ή ιθαγένεια διεθνώς. Ο Bennis τόνισε επίσης ότι «οι ΗΠΑ πρωτοστάτησαν στην ιδέα πως το κεφάλαιο και η επιχειρηματικότητα πρέπει να καλωσορίζονται», κάνοντας αναφορά στην πρόσφατη πρωτοβουλία «Trump Gold Card», η οποία παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο ως ταχύτερη οδός για άδεια διαμονής στις ΗΠΑ για άτομα που μπορούν να προσφέρουν σημαντικό όφελος στη χώρα.