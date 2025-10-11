Μια επίδειξη του ιδιαίτερου στυλ εξωτερικής πολιτικής που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθιερώσει με το να διακηρύττει πρώτα τη νίκη και να αφήνει τους άλλους να βρουν τον τρόπο να την κάνουν πράξη. Αυτή είναι η ασυνήθιστη διπλωματική τακτική του Αμερικανού προέδρου είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, για τη Γάζα, αιφνιδιάζοντας συμμάχους και αντιπάλους, όπως υπογραμμίζει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Τουναντίον με την κλασική διπλωματική τακτική, κατά την οποία οι τεχνοκράτες εργάζονται δίχως να προβαίνουν σε ανακοινώσεις και οι ηγέτες εμφανίζονται μόνο στο τέλος για τη φωτογραφία της συμφωνίας, ο Τραμπ έκανε τη διαδικασία ανάποδα.

Υπενθυμίζουμε ότι όταν οι μεσολαβητές στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου καταπιάνονταν με χάρτες, λίστες κρατουμένων και γραμμές αποχώρησης στρατευμάτων, ο Τραμπ δήλωνε ήδη από τον Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ίσχυε απόλυτα.

Όπως υπογραμμίζει το αμερικανικό ΜΜΕ, το «τέχνασμα» του Τραμπ βασίστηκε στην αρχή ότι κανείς δεν θα τολμούσε να διαψεύσει δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο και να πάει κόντρα. Ούτε η Χαμάς, ούτε το Ισραήλ, ούτε οι Άραβες μεσολαβητές. Ο ίδιος στοιχημάτισε ότι η αναπόφευκτη πίεση της δημοσιότητας θα ανάγκαζε όλους να κινηθούν προς τη συμφωνία, ώστε να μη φανεί κανείς ως ο παράγοντας της συνέχισης του πολέμου.

Η τακτική αυτή δεν ήταν καινούρια για τον Τραμπ. Από την εποχή των επιχειρηματικών του συμφωνιών στη Νέα Υόρκη, προτιμούσε να ορίζει τους όρους δημοσίως και να αναγκάζει τους συνομιλητές του να αντιδράσουν υπό πίεση. Στην περίπτωση της Γάζας, η «ανακοίνωση πριν τη συμφωνία» δημιούργησε ένα κλίμα τετελεσμένου που καμία πλευρά δεν μπορούσε ή δεν τολμούσε να ανατρέψει.

Trump’s announcement that he ended the two-year war in Gaza rested on an unorthodox strategy of declaring victory first and forcing others to fill in the details and make it a reality https://t.co/XFdigdjnfb — The Wall Street Journal (@WSJ) October 10, 2025

Καθοριστική για το πρώτο αυτό στάδιο ήταν η προσωπική πίεση που άσκησε ο Τραμπ στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος παρέμενε διστακτικός απέναντι σε κάθε ιδέα κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με πηγές των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε «έκτακτα τηλεφωνήματα και συναντήσεις με υψηλή ένταση», προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Παράλληλα, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία αύξησαν την πίεσή τους προς τη Χαμάς. Για πρώτη φορά και οι δύο πλευρές βρέθηκαν «εγκλωβισμένες», όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός διαπραγματευτής, Γκέρσον Μπάσκιν. O Νετανιάχου από τον Λευκό Οίκο και η Χαμάς από τους περιφερειακούς της συμμάχους.

Τι απομένει

«Αν περίμενε να λυθούν όλες οι λεπτομέρειες, θα μιλούσαμε για εβδομάδες ή και μήνες χωρίς αποτέλεσμα», σημειώνει ο πρώην Ισραηλινός πρέσβης Ντάνιελ Σεκ. «Αντί γι’ αυτό, ανακοίνωσε το αποτέλεσμα και άφησε τους άλλους να βρουν τρόπο να το κάνουν να ισχύσει», επισημαίνει στην Wall Street Journal.

Η μέθοδος αυτή απέδωσε, τουλάχιστον στην πρώτη φάση. Οι ΗΠΑ πέτυχαν την έγκριση μιας αρχικής κατάπαυσης του πυρός, με ανταλλαγή ομήρων και σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων.

Ωστόσο, τα δυσκολότερα ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς και η εισαγωγή διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στη Γάζα, παραμένουν ανοιχτά και εξαιρετικά ευαίσθητα, καθώς αφορούν την μεταπολεμική πορεία του παλαιστινιακού θύλακα και εκεί οι «κόκκινες γραμμές» αποτελούν πραγματικό διπλωματικό στοίχημα για όποιον επιδιώξει να τις υπερκεράσει.