Πώς διασώθηκε το πλήρωμα από το ελληνόκτητο τάνκερ που χτυπήθηκε στον Κόλπο (vid)

Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης των ναυτικών στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Zefyros το οποίο φέρεται να δέχθηκε πλήγμα στον Περσικό Κόλπο, από ιρανικό μη επανδρωμένο σκάφος.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης ανασύρθηκε από τη θάλασσα η σορός ενός μέλους πληρώματος, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη σε ποιο από τα δύο πλοία ανήκε. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανούς αγνοούμενους ναυτικούς.

Ο γενικός διευθυντής της κρατικής Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ (GCPI), Farhan al-Fartousi, δήλωσε ότι σκάφος της Ιρακινής Εταιρείας Λιμένων διέσωσε συνολικά 25 μέλη πληρώματος από τα δύο δεξαμενόπλοια, ενώ οι πυρκαγιές εξακολουθούσαν να μαίνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, εκτός από το Zefyros, το δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων. Αμφότερα τα δεξαμενόπλοια είχαν φορτώσει καύσιμα στο Ιράκ.

Την είδηση μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρακινή κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, Φαρχάν αλ Φαρτούσι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες.

Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον κ. Φαρτούσι.

Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι». Νωρίτερα, ο κ. Φαρτούσι τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι τα δυο πλοία βρίσκονται στις φλόγες.

