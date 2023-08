Πορτοκαλί ο ουρανός στον Καναδά λόγω των πυρκαγιών

Αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί χρώματος έχει πάρει ο ουρανός επάνω από τον Καναδά, απόρροια των πυρκαγιών που μαίνονται αυτές τις ημέρες στην περιοχή, όπως προκύπτει από εικόνες και βίντεο ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Σχετικό οπτικό υλικό από τις 13 Αυγούστου παρουσιάζει και το Al Jazzera που λέει ότι δεν πρόκειται για μαγικές φωτογραφίες.

The sky above the town of Fort Smith in Canada turned a striking shade of red orange as a result of wildfires in the area 👇 pic.twitter.com/IiwKYsXEhs

Από την έναρξη της εφετινής περιόδου των πυρκαγιών έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στον Καναδά περί τους 168.000 ανθρώπους. Όσο για τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει, έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ και αυτές τις μέρες μαίνονται στα Βορειοδυτικά Εδάφη, περιοχή με επιφάνεια διπλάσια από αυτή της μητροπολιτικής Γαλλίας, όπου καταμετρώνται 230 ενεργά μέτωπα.

55 million+ people across the US were under air quality alerts.

13 million hectares burned by wildfires in Canada this year — 15x normal.

400+ fires still burning.



This is what the climate crisis looks like. No time to wait. #ActOnClimate



pic.twitter.com/WzwGJJIDDQ