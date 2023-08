Τενερίφη: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν λόγω πυρκαγιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη (vid)

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και σήμερα για να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ορεινό εθνικό πάρκο στην Τενερίφη, με τις αρχές να απομακρύνουν τουλάχιστον 3.800 ανθρώπους.

Η περίμετρος της φωτιάς έφτασε τα 31 χιλιόμετρα δασικών εκτάσεων κατακαίοντας και περιοχές με χαμηλή βλάστηση σε απόκρημνα φαράγγια, κοντά στο ηφαίστειο του όρους Τέιδε - του ψηλότερου βουνού όλης της Ισπανίας - εμποδίζοντας την πρόσβαση στην περιοχή και καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ισπανικού νησιού με σύννεφα καπνού και στάχτη.

«Όταν βγαίνεις έξω, η ατμόσφαιρά είναι αποπνικτική. Νιώθεις σαν κάτι να έχει κολλήσει στο λαιμό σου», είπε η 37χρονη Άλμπα Χιλ, κάτοικος του χωριού Λα Εσπεράνθα, όπου οι αρχές διέταξαν τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω του πυκνού καπνού. Η Χιλ μαζί με την οικογένεια της ξαγρύπνησαν μέχρι τις 4 το πρωί ανησυχώντας για τις φλόγες που έκαιγαν το βουνό.

Η φωτιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη έχει ήδη κάψει 6.425 στρέμματα.

«Η νύχτα ήταν πολύ δύσκολη... Αυτή είναι η πιο σύνθετη πυρκαγιά που είχαμε στα Κανάρια Νησιά τα τελευταία 40 χρόνια», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Φερνάντο Κλαβίχο, στέλεχος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, τόνισε ότι η φωτιά επεκτάθηκε προς το βόρειο τμήμα του νησιού και προς μια κοιλάδα όπου βρίσκονται πολλά κάμπινγκ.

Ενώ ορισμένα χωριά εκκενώθηκαν προληπτικά, 3.500 περίπου κάτοικοι σε ορισμένα άλλα έλαβαν εντολή να μείνουν στα σπίτια τους.

Μια φυλακή και ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών βρίσκονται στις περιοχές αυτές όπου ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις , είπε ο Κλαβίχο.

Δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας απομάκρυναν σήμερα 1.294 άτομα από τα σπίτια τους στο δήμο Ελ Ροζάριο και 1.525 από περιοχές της Λα Οροτάβα. Συνολικά έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες του 3.800 και πολλές εκκενώσεις οικισμών πραγματοποιούνται ακόμη.

