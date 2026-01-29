Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την καταιγίδα Κριστίν που έπληξε την κεντρική και βόρεια Πορτογαλία, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές.

Όπως αναφέρει το BBC, η καταιγίδα, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως «ακραίο κλιματικό φαινόμενο», προκάλεσε το κλείσιμο σχολείων, ζημιές σε κτίρια και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις.

🇵🇹 La tempesta #Kristin ha colpito il #Portogallo, lasciando una scia di distruzione, anche al Santuario di #Fatima – la zona del Paese più colpita – dove sono caduti 20 alberi, danneggiando alcune infrastrutture.



Preghiamo per i 5 decessi registrati finora. pic.twitter.com/h6LIQ4uZ4n — 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) January 28, 2026

Στην παραθαλάσσια πόλη Φιγκέιρα ντα Φοζ, μια ρόδα λούνα παρκ ανατράπηκε και πολλά οχήματα χτυπήθηκαν όταν μέρος της στέγης ενός κτιρίου αποκολλήθηκε.

Η Πορτογαλία έχει πληγεί από μια σειρά καταιγίδων τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης μιας το Σαββατοκύριακο, κατά την οποία ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τις πλημμύρες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ριπές ανέμου που έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα (95 μίλια) την ώρα προκάλεσαν περισσότερα από 3.000 ατυχήματα, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας. Αρκετοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πεσμένα δέντρα ή συντρίμμια.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι καταγράφηκαν στην αεροπορική βάση Monte Real στη Λειρία, όπου καταγράφηκαν ριπές ανέμου 178 χλμ. πριν καταστραφεί ο εξοπλισμός παρακολούθησης. Οι αρχές ανέφεραν ότι η τοποθεσία αυτή ήταν πιθανώς το σημείο εισόδου της καταιγίδας στην ηπειρωτική Πορτογαλία.

🔴 Le Portugal frappé par la tempête Kristin 🌪️⛈️

Le bilan s'alourdit avec déjà 2 victimes



🌬️ Rafales à 200 km/h

⚡ 800 000 foyers sans électricité

🌊 Vagues géantes (14m) sur le littoral

🚧 Nombreuses routes coupées & arbres arrachés

L'alerte rouge est maintenue ⚠️🇵🇹 pic.twitter.com/flgTfUG9qk — Todos Portugal (@todos_portugal) January 28, 2026

Περισσότεροι από 850.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας E-Redes.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Είπε ότι οι Aρχές εκτιμούν τις ζημιές και θα λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Λεϊρία, Γκονσάλου Λόπες, προέτρεψε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Οι δημόσιοι χώροι έχουν καταστραφεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Είναι κάτι που θα απαιτήσει πολύ μεγάλες προσπάθειες αποκατάστασης τους επόμενους μήνες. Ο αντίκτυπος είναι παρόμοιος με αυτόν που θα είχε μια βόμβα στην πόλη μας, με τεράστια καταστροφή».