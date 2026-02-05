Πορτογαλία: Πάνω από 4 δισ. ευρώ το κόστος αποκατάστασης των ζημιών από την καταιγίδα Κριστίν

Σε άνω των 4 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα άμεσα έξοδα αποκατάστασης από το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Πορτογαλία, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Μανουέλ Κάστρο Αλμέιντα, επικαλούμενος προκαταρκτικές εκτιμήσεις της κυβέρνησης.

«Θα είναι ένα πολύ σημαντικό πλήγμα για την οικονομία... τα περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ δεν περιλαμβάνουν έμμεσα έξοδα», όπως διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού της βιομηχανίας, δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTP αργά την Τετάρτη.

Είπε ότι «αρκετοί επιχειρηματίες σχεδιάζουν να χτίσουν εντελώς νέα εργοστάσια, επειδή τα τρέχοντα είναι εντελώς άχρηστα, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάκαμψη μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες».

Οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που επλήγησαν από την καταιγίδα θα επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα απολύσεων που θα τους εγγυάται τον πλήρη καθαρό μισθό τους έως 2.760 ευρώ το μήνα, με την Κοινωνική Ασφάλιση να καλύπτει το 80% και τις εταιρείες το 20%, προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις κατά τη διάρκεια της ανασυγκρότησης, πρόσθεσε.

Η καταιγίδα έπληξε την κεντρική ηπειρωτική Πορτογαλία νωρίς το πρωί της 31ης Ιανουαρίου, με ανέμους που ξεπέρασαν τα 200 χλμ/ώρα και ισχυρές βροχές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, εργοστάσια και κρίσιμες υποδομές και σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι άτομα.

Η περιοχή της Λεϊρία και της Μαρίνα Γκράντε, ένα από τα κύρια βιομηχανικά κέντρα της Πορτογαλίας, γνωστή για τις βιομηχανίες πλαστικών και μεταλλουργίας, ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την καταιγίδα.

Η κυβέρνηση ενέκρινε την Κυριακή ένα πακέτο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια και κίνητρα για να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να ανασυγκροτηθούν μετά την καταιγίδα.