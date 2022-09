Πολύνεκρη ρωσική πυραυλική επίθεση σε ανθρωπιστικό κονβόι

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν σε επίθεση ρωσικού πυραύλου που έπληξε αυτοκινητοπομπή πολιτικών οχημάτων κοντά στη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας σήμερα Παρασκευή, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

«Μέχρι στιγμής, 23 νεκροί και 28 τραυματίες. Όλοι άμαχοι», έγραψε ο Αλεξάντρ Στρουκ, περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, σύμφωνα με το Reuters.

At least 23 people were killed and 28 wounded in a Russian missile strike that hit a convoy of civilian vehicles near the southern Ukrainian city of Zaporizhzhia on Friday, Oleksandr Starukh



