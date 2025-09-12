Η Πολωνία ελπίζει ότι η Ουάσινγκτον θα προβεί σε ενέργειες που θα δείξουν αλληλεγγύη προς τη Βαρσοβία, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι - παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη – η πρώτη φορά που μέλος του ΝΑΤΟ ανοίγει πυρ στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Αν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταδίκασαν το περιστατικό, οι ΗΠΑ απέφυγαν ισχυρές δηλώσεις, ενώ ο Τραμπ δήλωσε πως "ίσως ήταν λάθος", προκαλώντας την αντίδραση της Βαρσοβίας, που αντέκρουσε τον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν ξεκάθαρα σκόπιμες.

«Δεν πιστεύουμε σε 20 λάθη μέσα σε ένα βράδυ»

Σε συνέντευξή του στο Reuters από το Κίεβο, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, ο Σικόρσκι δήλωσε ότι η Πολωνία ελπίζει σε πιο αυστηρή στάση από την Ουάσινγκτον, ώστε να καταστεί σαφές στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι πράξεις του θα έχουν συνέπειες.

«Ελπίζουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενωθούν με τους άλλους συμμάχους, δείχνοντας αλληλεγγύη», είπε.

Πρόσθεσε επίσης: «Πρέπει συλλογικά να δείξουμε στον Πούτιν ότι υπάρχουν όρια στον υβριδικό του πόλεμο – και ότι θα τον σταματήσουμε. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου».

Η Μόσχα, σχολιάζοντας το περιστατικό της Τετάρτης, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πλήξει στόχους στην Πολωνία.

Ωστόσο, ο Σικόρσκι δήλωσε πως η διάρκεια της εισβολής, ο αριθμός των drones και η τροχιά τους δείχνουν ότι δεν μπορεί να πρόκειται για λάθος:

«Δεν πιστεύουμε σε 20 λάθη μέσα στο ίδιο βράδυ. Η αεροπορική μάχη κράτησε επτά ώρες. Επτά ώρες δεν είναι λάθος».

Επίσης ανέφερε πως η Πολωνία δεν σκοπεύει να έχει απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία για το θέμα:

«Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Ξέρουμε ότι η Ρωσία το έκανε. Και έχουμε κουραστεί από τις υπεκφυγές και τα ψέματά τους».



Η Ουκρανία προσφέρει τεχνογνωσία στην Πολωνία

Η Ουκρανία, έχοντας αναπτύξει εξελιγμένες μεθόδους για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones, προσφέρθηκε να βοηθήσει την Πολωνία με τεχνογνωσία και εμπειρία.

Η Ουκρανία στηρίζεται κυρίως σε δυτικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλης εμβέλειας, αλλά έχει παράλληλα αναπτύξει και εγχώρια τεχνολογία για να αποκρούει επιθέσεις με εκατοντάδες drones.

Ο Σικόρσκι τόνισε:

«Η Ουκρανία έχει πλούσια εμπειρία στην αντιμετώπιση drones, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με συμβατικά μέσα, και αυτό πρέπει να το ενσωματώσουμε στις αγορές και υιοθετήσεις μας».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σύμπιχα, δήλωσε την Παρασκευή ότι πολωνικές στρατιωτικές αντιπροσωπείες αναμένονται στην Ουκρανία στις 18 Σεπτεμβρίου για το ζήτημα.