Πολωνία: «Σηκώθηκαν» αεροπλάνα μετά από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτυχθήκαν νωρίς το Σάββατο για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναερίου χώρου, μετά την επίθεση της ρωσικής αεροπορίας μακράς εμβέλειας κατά της Ουκρανίας, όπως ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Δεν παρατηρήθηκε καμία παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου, ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων της πολωνικής και συμμαχικής αεροπορίας στον πολωνικό εναέριο χώρο.