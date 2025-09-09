Πολωνία: Κλείνει από Πέμπτη τα σύνορα με Λευκορωσία λόγω των ρωσικών στρατιωτικών γυμνασίων

Η Πολωνία κλείνει από την Πέμπτη τα μεσάνυχτα τα σύνορά της με τη Λευκορωσία ενόψει των στρατιωτικών γυμνασίων "Zapad" που θα πραγματοποιηθούν στη Λευκορωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Μινσκ και Βαρσοβίας.

Τα προγραμματισμένα γυμνάσια "Zapad-2025" (Δύση-2025), που θα πραγματοποιηθούν στη δυτική Ρωσία και τη Λευκορωσία, έχουν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στα γειτονικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία.

«Την Παρασκευή, ξεκινούν στην Λευκορωσία, πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα»τα ρωσο-λευκορωσικά γυμνάσια, πολύ επιθετικά από την οπτική του στρατιωτικού δόγματος", δήλωσε ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση.

«Συνεπώς, για λόγους εθνικής ασφάλειας, θα κλείσουμε τα σύνορα με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών διαβάσεων, σε σχέση με τα γυμνάσια Zapad την Πέμπτη τα μεσάνυχτα».

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας έχουν φτάσει σε νέα χαμηλά επίπεδα από τότε που η σύμμαχος του Μινσκ, Ρωσία, εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Την Πέμπτη, λευκορωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας Πολωνός υπήκοος συνελήφθη στη Λευκορωσία ως ύποπτος για κατασκοπεία επειδή είχε στην κατοχή του έγγραφα που σχετίζονται με τα γυμνάσια Zapad.

Τα Zapad 2025 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας.

Το ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσει γυμνάσια στην πλευρά των συνόρων του ταυτόχρονα.

Παράλληλα, η συνοριοφυλακή της Λιθουανίας, δήλωσε ότι θα ενισχύσει την προστασία των συνόρων της χώρας με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία λόγω των γυμνασίων αυτών.