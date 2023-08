Πολωνία: Κατασχέθηκε κοκαΐνη αξίας 40 εκατ. ευρώ κρυμμένη σε κουτιά με ξυλεία για πάτωμα (vid)

Η πολωνική συνοριοφυλακή ανακοίνωσε πως προχώρησε στην κατάσχεση σχεδόν 440 κιλών κοκαΐνης, αξίας περίπου 180 εκατομμυρίων τσλότι (40,2 εκατ. ευρώ) στο λιμάνι Γκντίνια, στη Βαλτική.

Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη σε εμπορευματοκιβώτια με ξύλινες πλάκες δαπέδου από τη Βολιβία, φορτίο που εστάλη από τη Χιλή, διευκρίνισε η συνοριοφυλακή.

