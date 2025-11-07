Πολωνία: Η Βουλή ήρε την ασυλία του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο

Η κάτω Βουλή του πολωνικού κοινοβουλίου ψήφισε την Παρασκευή υπέρ της άρσης της ασυλίας του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιεφ Ζιόμπρο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύλληψή του και την απαγγελία πολλαπλών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων κατάχρηση εξουσίας και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Ζιόμπρο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης από το 2015 έως το 2023 στην εθνικιστική κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), δεν παρέστη στην ψηφοφορία, επιλέγοντας να παραμείνει στο εξωτερικό. Όπως δήλωσε, δεν θεωρεί ότι θα τύγχανε δίκαιης μεταχείρισης αν επέστρεφε στην Πολωνία.

Έρευνα για υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης κονδυλίων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ, που δηλώνει φιλοευρωπαϊκή, πιέζει για τη διερεύνηση πιθανών παρανομιών που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης του PiS.



Ο Ζιόμπρο υπήρξε ο αρχιτέκτονας των αμφιλεγόμενων μεταρρυθμίσεων στη Δικαιοσύνη, οι οποίες οδήγησαν σε πολυετή σύγκρουση της Πολωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Οι εισαγγελείς ζητούν να του απαγγελθούν 26 κατηγορίες, μεταξύ αυτών η κακοδιαχείριση του “Ταμείου Δικαιοσύνης”, που προορίζεται για τη στήριξη θυμάτων εγκληματικότητας, καθώς και η αγορά του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus με χρήματα του Ταμείου.

Αντεπίθεση Ζιόμπρο και στήριξη από Ορμπάν

Ο ίδιος ο Ζιόμπρο χαρακτηρίζει τις κατηγορίες πολιτική εκστρατεία εκδίκησης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τουσκ επιχειρεί να τον τιμωρήσει για τις έρευνες που είχε ξεκινήσει εναντίον προσώπων του περιβάλλοντος του σημερινού πρωθυπουργού.

Αρκετοί πρώην υφυπουργοί του έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών. Μεταξύ αυτών ο Μάρτσιν Ρομανόφσκι, ο οποίος διέφυγε στην Ουγγαρία και έλαβε πολιτικό άσυλο.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, στενός σύμμαχος της πρώην πολωνικής κυβέρνησης του PiS, είχε συναντηθεί πρόσφατα με τον Ζιόμπρο στη Βουδαπέστη, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τουσκ για «πολιτικό κυνήγι μαγισσών».

Άγνωστο το πού βρίσκεται ο Ζιόμπρο

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζιόμπρο παραμένει στη Βουδαπέστη, αν και το Reuters δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την τοποθεσία του.



Οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές, ερωτηθείσες πριν από την ψηφοφορία για τα επόμενα βήματά τους, αρνήθηκαν να σχολιάσουν, δηλώνοντας ότι θα εκδώσουν επίσημη ανακοίνωση μόλις ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.