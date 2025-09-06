Πολωνία: Drone έπεσε κοντά σε χωριό - Δεν ήταν στρατιωτικού τύπου

Ένα αντικείμενο, πιθανότατα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά λαθραίων, έπεσε σε ένα χωριό στην ανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το αντικείμενο δεν μοιάζει με drone στρατιωτικού τύπου. Η αστυνομία θα δώσει περισσότερες διευκρινίσεις αργότερα.

Ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας επιβεβαίωσε πάντως ότι το αντικείμενο έπεσε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα σπίτια του χωριού Μαϊντάν-Ζίλετς, στην περιφέρεια του Λούμπλιν. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η Πολωνία είναι σε ύψιστη επιφυλακή για αντικείμενα που μπαίνουν στον εναέριο χώρο της, αφού ένας ουκρανικός πύραυλος έπληξε κατά λάθος ένα χωριό το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.