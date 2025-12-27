Πολωνία: Άνοιξαν δύο αεροδρόμια που είχαν κλείσει προσωρινά λόγω των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

Τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία άνοιξαν και πάλι σήμερα μετά το τέλος των επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ανέφερε στην πλατφόρμα X η πολωνική υπηρεσία αεροπλοΐας PANSA.

Η PANSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων λόγω δραστηριότητας στρατιωτικών αεροπλάνων στην περιοχή.

Η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε πως πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους και πως δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Νωρίτερα, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε στον λογαριασμό της στο X ότι απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση σε ενδεχόμενη ρωσική πυραυλική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος.

«Λόγω της δραστηριότητας ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων μακρού βεληνεκούς που πλήττουν το ουκρανικό έδαφος, η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο», ανέφερε.

Σημείωσε πως πολωνικά μαχητικά ξεκίνησαν επιχειρήσεις και αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

«Οι επιχειρήσεις αυτές είναι προληπτικής φύσης και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ασφάλεια και να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο μας, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται δίπλα σε ζώνες υπό απειλή», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί την κατάσταση και οι δυνάμεις της παραμένουν έτοιμες να απαντήσουν.