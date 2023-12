Πολωνία: Ακροδεξιός βουλευτής έσβησε με πυροσβεστήρα στη Βουλή τα κεριά για το Χανουκά (vid)

Ένας ακροδεξιός Πολωνός βουλευτής χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να σβήσει τα κεριά της Χανουκά στο κοινοβούλιο, προκαλώντας οργή και αντιδράσεις, με τον πρόεδρο της Βουλής να τον αποκλείει από τη συνεδρίαση.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ιδιωτικού καναλιού TVN24 δείχνουν τον Γκρζεγκόρζ Μπράουν να παίρνει τον πυροσβεστήρα προτού διασχίσει το λόμπι του κοινοβουλίου μέχρι το σημείο όπου βρίσκονταν τα κεριά, δημιουργώντας ένα λευκό σύννεφο και αναγκάζοντας τους φρουρούς ασφαλείας να διώξουν εσπευσμένα τον κόσμο από τον χώρο.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή καλυμμένους με σκόνη από τον πυροσβεστήρα.

Right-wing Polish Sejm deputy and leader of the "Confederation of the Polish Crown" party Grzegorz Braun extinguished a menorah installed in the Sejm building with a fire extinguisher.



pic.twitter.com/Rd3VAkUOIm