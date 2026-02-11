Politico: Προσομοίωση έδειξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ

Χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρώπη θα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στην άμυνα απέναντι σε μια ενδεχόμενη ρωσική επίθεση, σύμφωνα με μια υψηλού επιπέδου προσομοίωση πολέμου στην οποία συμμετείχαν πρώην ηγέτες του ΝΑΤΟ και ειδικοί ασφαλείας, αναφέρει το Politico.

Όπως σημειώνει, η άσκηση, διεξήχθη από την WELT σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Πολεμικών Παιχνιδιών του Πανεπιστημίου Helmut-Schmidt, εξετάζει τις συνέπειες μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής αντίδρασης χωρίς την εμπλοκή της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος.

Στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έως και 5.000 ευρωπαϊκά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στη Λιθουανία υπό την αιγίδα της ΕΕ, χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ. Το αποτέλεσμα της άσκησης αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, την ώρα που η διατλαντική συμμαχία βρίσκεται σε δοκιμασία.

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο και περιλάμβανε συνταξιούχους στρατιωτικούς ηγέτες, πρώην διεθνείς αξιωματούχους και ειδικούς ασφαλείας, που ανέλαβαν ηγετικούς ρόλους στη Γερμανία και το ΝΑΤΟ σε μια υποθετική ρωσική επίθεση στη Λιθουανία.

Η πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Οάνα Λουνγκέσκου, υποδύθηκε τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας και τόνισε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη μετά από μια «κακή ειρήνη» στην Ουκρανία, ειδικά σε περίπτωση ουκρανικής συνθηκολόγησης, χαρακτηρίζοντας το πολεμικό παιχνίδι «πολύ ρεαλιστικό».

Στο σενάριο, ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στη Λιθουανία μέσω της δυτικής Λευκορωσίας, ενώ δυνάμεις από το Καλίνινγκραντ δημιούργησαν στρατιωτικό διάδρομο που συνέδεε τον ρωσικό θύλακα με το Μινσκ.

Η προσομοίωση έδειξε ότι η Γερμανία πιθανότατα δεν θα απαντούσε στρατιωτικά, περιοριζόμενη στην επιβολή κυρώσεων και σε περιορισμένα ναυτικά μέτρα στη Βαλτική, λόγω φόβων κλιμάκωσης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ προτίμησαν έναν ρόλο μεσολαβητή και απέσυραν τη δυνατότητα υποστήριξης των ήδη υπαρχόντων 2.000 στρατιωτών τους στην περιοχή.

Οι συμμετέχοντες στην άσκηση, μεταξύ των οποίων ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ και ο Αλεξάντερ Γκαμπούεφ, λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τις τρέχουσες σχέσεις τους. Οι προσομοιώσεις αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση κρίσεων, αν και τα αποτελέσματά τους παραμένουν συχνά απόρρητα.