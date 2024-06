Politico: Μεγάλο δράμα ενόψει των γαλλικών εκλογών - Η πολιτική σκηνή θυμίζει ριάλιτι

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι οι Γάλλοι να πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν για τις βουλευτικές εκλογές που αναγκάστηκε να προκηρύξει ο Εμάνουελ Μακρόν για τις 30 Ιουνίου, μετά το οδυνηρό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για το κόμμα του.

Σύμφωνα με το Politico, το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία παραπέμπρι σε τηλεοπτικό ριάλιτι.

Περιγράφοντας με καυστικό τρόπο τα τεκταινόμενα στη Γαλλία, το διεθνές μέσο αναφέρει ότι ο ταπεινωμένος, από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προκήρυξε την Κυριακή βουλευτικές εκλογές, ελπίζοντας να ανακόψει την επέλαση της ακροδεξιάς.Οι αντίπαλοί του προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ιστορική στιγμή για να παραμερίσουν τις έχθρες και να ενωθούν, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζαν, επισημαίνεται.

