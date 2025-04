Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις τραυματίες από ρωσική βόμβα σε σπίτι στο Κουπιάνσκ

Ρωσική βόμβα ολίσθησης έπληξε ένα σπίτι στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους και πιθανώς παγιδεύοντας άλλους τρεις κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο κυβερνήτης Oleh Syniehubov, μέσω Telegram, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία που δείχνει μια κατοικία να έχει μετατραπεί σε έναν μεγάλο σωρό από ξύλα, σκυρόδεμα και άλλα οικοδομικά υλικά.

Το Κουπιάνσκ, που βρίσκεται στην περιοχή Χάρκοβο, καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες ημέρες της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ανακαταλήφθηκε από τα ουκρανικά στρατεύματα αργότερα το ίδιο έτος σε μια αστραπιαία αντεπίθεση.

