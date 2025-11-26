Πόλεμος στην Ουκρανία: Στάση αναμονής για τις συζητήσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας

Σε κατάσταση αναμονής για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία βρίσκεται η διεθνής κοινότητα, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και -κυρίως- στα όσα «τρέχουν» στο παρασκήνιο για τις διαβουλεύσεις που γίνονται σε Κίεβο, Μόσχα, Ουάσινγκτον και στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο εξωτερικό, Στιβ Γουίτκοφ, θα έχει συνομιλίες στο Κρεμλίνο την επόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο στενός σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ. Και πρόσθεσε επίσης ότι θα συνοδεύεται από ορισμένους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Παραχωρήσει και προς τις δύο κατευθύνσεις»

Αυτό έρχεται μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα social media την Τρίτη, όπου είπε ότι «απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας». «Έχω δώσει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα», είπε και πρόσθεσε ότι «την ίδια ώρα, ο υπουργός του στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς.»

Ο Γουίτκοφ έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Μόσχα φέτος για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με το πιο πρόσφατο ταξίδι του να πραγματοποιείται τον Αύγουστο.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις γης «και προς τις δύο κατευθύνσεις» και «προσπάθεια καθαρισμού των συνόρων».

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ότι δεν έχει δώσει σε καμία από τις δύο πλευρές ημερομηνία για να καταλήξουν σε συμφωνία, λέγοντας ότι «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει (σσ η διαδικασία)». «Και νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί να μάχονται», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη στους δημοσιογράφους να μην εκλαμβάνουν το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ως ένα σταθερό σχέδιο. «Αυτός ήταν απλώς ένας χάρτης». «Ήταν μια ιδέα». Οι διαπραγματευτές επεξεργάζονταν κάθε ένα από τα σημεία, βελτιστοποιώντας τα, είπε.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του Πολέμου είναι ΤΕΛΙΚΗ ή στα τελικά της στάδια», έγραψε επίσης σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

Η οργή της Μόσχας

Ο Ουσάκοφ ανέδρασε έντονα στη διαρροή της συζήτησης που είχε με τον Γουίτκοφ, σχετικά με το πώς η Μόσχα θα πρέπει να επικοινωνήσει το σχέδιό της για την ειρήνη ώστε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η διαρροή της τηλεφωνικής μου συνομιλίας με τον Γουίτκοφ σε αμερικανικά ΜΜΕ αποτελεί προσπάθεια παρεμπόδισης της αναζήτησης για ειρήνη στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Ουσάκοφ, όπως αναφέρει το Reuters.

«Μιλάω πολύ με τον Γουίτκοφ, αλλά αυτές οι συζητήσεις δεν είναι δημόσιες», τόνισε.

Προειδοποίηση από το Κρεμλίνο

Παράλληλα, η Μόσχα έχει τονίσει ότι δεν θα επιτρέψει να απομακρυνθεί οποιαδήποτε συμφωνία από τους δικούς της στόχους, σύμφωνα με το SkyNews.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να αντικατοπτρίζει την κατανόηση που επετεύχθη μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Εάν σβηστεί το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ όσον αφορά τις βασικές συνεννοήσεις που έχουμε επιτύχει, τότε, φυσικά, θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση», είπε, αναφερόμενος στη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα.

Ρωσικό non-paper πίσω από το ειρηνευτικό σχέδιο

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, βασίστηκε σε έγγραφο που συντάχθηκε από τη Ρωσία και υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, σύμφωνα το Reuters.

Οι Ρώσοι μοιράστηκαν το έγγραφο, το οποίο περιέγραφε τις προϋποθέσεις της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος.

Το έγγραφο, μια ανεπίσημη επικοινωνία -non-paper-, περιείχε διατυπώσεις που η ρωσική κυβέρνηση είχε ήδη προτείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η εκχώρηση σημαντικού τμήματος της ανατολικής επικράτειάς της.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο αποτέλεσε βασικό στοιχείο στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, αν και ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το non-paper αλλά επικαλέστηκε τις δηλώσεις Τραμπ ότι είναι αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

Δεν είναι ξεκάθαρο το γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασίζεται στο ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει το δικό της ειρηνευτικό σχέδιο. Κάποιοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας πιθανότατα θα απορρίπτονταν αμέσως από τους Ουκρανούς, είπαν οι πηγές.

Μετά την υποβολή του εγγράφου, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την οποία συζητήθηκε το έγγραφο, είπαν οι πηγές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτήν την εβδομάδα, ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι είχε λάβει «πολλά γραπτά non-papers και παρόμοιου τύπου πράγματα», χωρίς όμως να επεκταθεί.

Από τότε που το ειρηνευτικό σχέδιο αποκαλύφθηκε από το Axios την περασμένη εβδομάδα, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν το σχέδιο ως κατάλογο ρωσικών θέσεων και όχι ως σοβαρή πρόταση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, άσκησαν πίεση στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι θα μειώσουν τη στρατιωτική βοήθεια αν η χώρα δεν υπογράψει.

Η Γερμανία

Σημειώνεται ακόμα πως ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπογράμμισε ότι η Γερμανία «θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία για όσο είναι απαραίτητο» και επανέλαβε την πρότασή του για αξιοποίηση των «παγωμένων» εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο καγκελάριος τάχθηκε και πάλι κατά μιας ειρηνευτικής λύσης «με συνθηκολόγηση» της Ουκρανίας και επισήμανε ότι αυτή η πεποίθηση είναι «η κατευθυντήρια αρχή της πολιτικής μας» για το θέμα. Για τον ίδιο, είναι σαφές ότι «μια συμφωνία χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας και χωρίς τη συγκατάθεση των Ευρωπαίων δεν θα παράσχει τη βάση για μια πραγματική, βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία», καθώς και ότι «ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αύριο, εάν η Ρωσία σταματήσει την επίθεσή της, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, και εάν αποσύρει τα στρατεύματά της από ξένο έδαφος».

Υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος σε αυτή τη σύγκρουση. Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος αποτελεί προϋπόθεση για την εσωτερική πυξίδα που απαιτείται για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης, τόνισε. Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα, ακόμη και από τις τάξεις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων.

Με το βλέμμα στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ, ο καγκελάριος δήλωσε εμφατικά ότι «οι αποφάσεις για ευρωπαϊκά ζητήματα δεν μπορούν να λαμβάνονται παρά μόνο σε συμφωνία με την Ευρώπη, η οποία δεν είναι πιόνι, αλλά κυρίαρχος παράγων».