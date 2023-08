Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 31 τραυματίες από την επίθεση στο Ντονέτσκ (vid)

Δύο ρωσικοί πύραυλοι σκότωσαν πέντε άτομα και τραυμάτισαν άλλα 31 σε πολυκατοικία στην πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Βίντεο και εικόνες που δημοσιοποίησαν Ουκρανοί αξιωματούχοι έδειχναν ανθρώπους να μαζεύουν τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και μια πενταώροφη πολυκατοικία, ενώ ένα ασθενοφόρο βρισκόταν στο σημείο για να περιθάλψει τους τραυματίες.

No, these aren't WWII images. It’s Russian missiles in Pokrovsk, another frontline city that Russia aims to erase. pic.twitter.com/MYQRPj9LJy