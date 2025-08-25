Guardian, NYT

Πιέσεις για την πραγματοποίηση μια διμερούς συνάντησης με τον Πούτιν άσκησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή, όταν η Ουκρανία συμπλήρωσε 34 χρόνια ανεξαρτησίας από τη Σοβιετική Ένωση. Η Ρωσία απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με τον υπουργό Εξωτερικών της Μόσχας Σεργκέι Λαβρόφ να επικρίνει τον Ζελένσκι για το ότι «απαιτούσε άμεση συνάντηση με κάθε κόστος». Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, ο Ζελένσκι επανήλθε δηλώνοντας ότι «οι συνομιλίες μεταξύ των ηγετών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προχωρήσουμε».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν είχε κάνει «σημαντικές παραχωρήσεις» προς μια διαπραγματευτική λύση, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του ότι σημειώνεται πρόοδος παρά την έλλειψη σαφών ενδείξεων. Ο Βανς δήλωσε στο NBC ότι οι ρωσικές παραχωρήσεις περιλαμβάνουν την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία για την προστασία της από μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε στον Ζελένσκι ότι υποστηρίζει τα αιτήματα της Ουκρανίας για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, λέγοντας ότι ο Καναδάς δεν αποκλείει την αποστολή στρατευμάτων στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας.

Ο Ζελένσκι ρωτήθηκε για ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι το Πεντάγωνο εμπόδιζε εδώ και μήνες την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους ATACMStacms που της προμήθευσε οι ΗΠΑ για να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Σε απάντηση, είπε ότι το Κίεβο χρησιμοποιούσε τελευταία τα δικά του εγχώρια όπλα μακράς εμβέλειας για να χτυπήσει στόχους μέσα στη Ρωσία, κάτι που δεν έχει εγκριθεί από την Ουάσινγκτον.

Μαίνονται οι μάχες στο μέτωπο

Την ίδια ώρα οι μάχες στο μέτωπο παραμένουν ιδιαίτερα σκληρές. Η Ρωσία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν έναν νέο οικισμό στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, αλλά ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου σημείωσαν κέρδη αλλού, ανακαταλαμβάνοντας τρία χωριά στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ.

Σε αυτό το κλίμα, η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι επέστρεψαν 146 αιχμαλώτους πολέμου και πολίτες στο πλαίσιο της τελευταίας σειράς ανταλλαγών.

ΝΥΤ: Το Ντονμπάς είναι προσωπική υπόθεση

Από την πλευρά τους, οι New York Times σε δημοσίευμά τους αναφέρουν αναφέρει ότι η «μάχη» Ουκρανίας-Ρωσίας για το Ντονμπάς αποτελεί προσωπική υπόθεση για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας πίσω από τις κάμερες, είπε στον Τραμπ ότι ο παππούς του είχε πολεμήσει στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για να απελευθερώσει τις πόλεις του Ντονμπάς από τους Ναζί. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να το παραχωρήσει στον Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος απαίτησε από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρο το Ντονμπάς. Η απαίτησή του περιλαμβάνει ακόμη και το τμήμα που διοικείται από το Κίεβο, όπου ζουν περισσότεροι από 200.000 Ουκρανοί σε πόλεις όπως το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, περιοχές που ο παππούς του Ζελένσκι υπερασπίστηκε με τη ζωή του.

Εδώ και χρόνια, ο Πούτιν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το Ντονμπάς για να χειραγωγήσει την ουκρανική κυβέρνηση. Πριν από την εισβολή, εκμεταλλεύτηκε μια υποστηριζόμενη από τη Ρωσία εξέγερση στην περιοχή ως μοχλό πίεσης κατά των ελπίδων της Ουκρανίας να ενταχθεί σε δυτικές οργανώσεις όπως το ΝΑΤΟ. Και τώρα, στον τέταρτο χρόνο αυτού του πολέμου, δεν θέλει απλώς να καταλάβει το Ντονμπάς, αλλά να το χρησιμοποιήσει για να υπονομεύσει πολιτικά τον Ζελένσκι, σύμφωνα με αναλυτές.