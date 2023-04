Πόλεμος στην Ουκρανία: Δώδεκα νεκροί από ρωσικές επιθέσεις ευρείας κλίμακας (vids)

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν με πυραύλους πόλεις της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Παρασκευής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους στις πρώτες αεροπορικές επιθέσεις ευρείας κλίμακας εδώ και περίπου δύο μήνες.

Οι επιθέσεις νωρίς το πρωί, οι τελευταίες σε ένα κύμα πυραυλικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πραγματοποιήθηκαν καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται να εξαπολύσει την αντεπίθεση του.

Στην πόλη Ούμαν, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν όταν πύραυλος έπληξε πολυκατοικία, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Terrorist Russia launched at least 20 missiles upon Ukraine. One of the missiles hit a residential building in Uman, Cherkassy Oblast, hundreds of kilometers away from the frontline. 4 people dead.



In Dnipro a 3-year old boy got killed.#Ukrainepic.twitter.com/QJELaG658Y