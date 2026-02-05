Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική επίθεση με drones

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική νυχτερινή επίθεση με drones στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Όπως ανέφερε, η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες σε μία συνοικία της πόλης, ενώ σε άλλη περιοχή συντρίμμια έπεσαν στην οροφή κτιρίου γραφείων, προκαλώντας πυρκαγιά.

Συντρίμμια έπεσαν, επίσης, κοντά σε εμπορικό κέντρο, ενώ σε διαφορετικό σημείο έσπασαν τζάμια σε νηπιαγωγείο, πρόσθεσε ο Κλίτσκο μέσω της εφαρμογής Telegram.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο βαλλιστικούς πυραύλους και 183 drones εναντίον της Ουκρανίας, εκ των οποίων τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τα 156.

Ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.