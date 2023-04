Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυο νεκροί στο Ντνίπρο από πυραυλικές επιθέσεις (vid)

Η Ουκρανία υπέστη τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε διάφορους τομείς της χώρας, στην πρωτεύουσα Κίεβο και σε άλλες πόλεις, με δυο θανάτους να ανακοινώνονται στη Ντνίπρο και πολυκατοικία να καταστρέφεται εν μέρει στην Ούμαν.

Ο δήμος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι ένδεκα ρωσικοί πύραυλοι Κρουζ και δυο UAVs καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Αντίθετα, στη Ντνίπρο, μεγάλη πόλη στην κεντροανατολική Ουκρανία, τα ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι –γυναίκα και παιδί τριών ετών–, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

Πύραυλοι «σκότωσαν ξανά άμαχους στη Ντνίπρο. Μια νεαρή κι ένα παιδί τριών ετών σκοτώθηκαν», ανέφερε ο κ. Φιλάτοφ μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ενώ στην Ούμαν, στην κεντρική Ουκρανία, πόλη με πληθυσμό 80.000 κατοίκων, βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν μέρος πολυκατοικίας που χτυπήθηκε και πήρε φωτιά. Τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε και διακρίνονταν συντρίμμια στον δρόμο.

⚡️Russia strikes Cherkasy Oblast overnight on April 28, injuring 5.



Russian forces attacked the city of Uman in central Cherkasy Oblast with cruise missiles in the early hours of April 28, regional governor Ihor Taburets said on Telegram.



Video: Zoya Vovk, Cherkasy Oblast… pic.twitter.com/j5yznTcCSy