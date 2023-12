Πόλεμος Ουκρανία - Ρωσία: Ανησυχητική αναζωπύρωση με τις επιθέσεις σε Μπέλγκοροντ και Χάρκοβο

Οι επιδρομές του τελευταίου 24ωρου σε πολιτικές υποδομές σε Ρωσία και Ουκρανία καταδεικνύουν πως ο πόλεμος έχει ξαναφουντώσει για τα καλά στην περιοχή. Η φερόμενη ουκρανική (σ.σ. επισήμως το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη) στο Μπέλγκοροντ έφερε αντίποινα από τη Ρωσία με την επιδρομή στο Χάρκοβο.

Κατ' αρχάς, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι (ο αριθμός έχει ανέβει στους 18), μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και 111 τραυματίστηκαν σε ουκρανικά πλήγματα «χωρίς διάκριση» που φέρεται να είχαν και βόμβες διασποράς στη ρωσική επαρχιακή πρωτεύουσα Μπέλγκοροντ το Σάββατο, και υποσχέθηκε αντίποινα.

Several powerful explosions in Belgorod, Russia around an hour ago. People fleeing in panic pic.twitter.com/HBe8fOk064

Η περιοχή του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με τη βόρεια Ουκρανία, έχει υποστεί, όπως και άλλες ρωσικές συνοριακές ζώνες, βομβαρδισμούς και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη όλο το χρόνο, για τις οποίες οι αρχές έχουν επιρρίψει την ευθύνη στην Ουκρανία, αν και καμία δεν ήταν προηγουμένως τέτοιας κλίμακας.

Η εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη πηγή προσκείμενη στη ρωσική Επιτροπή Ερευνών ανέφερε ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας είχαν πλήξει ένα παγοδρόμιο στην κεντρική πλατεία του Καθεδρικού Ναού, ένα εμπορικό κέντρο και κτίρια κατοικιών.

Επισήμως το Κίεβο δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο, αλλά το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC-Ukraine επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές που ανέφεραν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν κατευθύνει πυρά εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Μπέλγκοροντ ως απάντηση στον μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων την προηγούμενη ημέρα.

Στο μεταξύ, η αποστολή της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία θα αρχίσει στις 23:00.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Μπέλγκοροντ, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 14 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από ρωσικά πλήγματα που έπληξαν ένα ιατρικό ίδρυμα, πολυκατοικίες και καταστήματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής είχαν ηχήσει νωρίτερα σε όλο το Μπέλγκοροντ, καθώς ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ κάλεσε όλους τους κατοίκους να μετακινηθούν σε καταφύγια.

«Σήμερα, το καθεστώς του Κιέβου επιχείρησε ένα αδιακρίτως συνδυασμένο πλήγμα στην πόλη Μπέλγκοροντ με δύο πυραύλους 'Olkha' σε απαγορευμένη διάταξη συστοιχίας, καθώς και με ρουκέτες Vampire τσεχικής κατασκευής», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στο Telegram. «Αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμώρητο».

Σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, οι περισσότερες ρουκέτες, συμπεριλαμβανομένων και των δύο πυραύλων 'Olkha', καταρρίφθηκαν, αποτρέποντας πολύ μεγαλύτερες απώλειες, αν και θραύσματα έπεσαν στην πόλη.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ είπε ότι 22 πολυκατοικίες είχαν υποστεί ζημιές μαζί με μεγάλο αριθμό εμπορικών ακινήτων, εμπορικών κέντρων και καταστημάτων και ότι περισσότερα από 100 αυτοκίνητα είχαν υποστεί ζημιές, τα περισσότερα από τα οποία είχαν καεί.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών έδειχναν τουλάχιστον τρία καμένα αυτοκίνητα και ένα εμπορικό κτίριο με μερικά σπασμένα παράθυρα. Άλλες εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν μαύρο καπνό να υψώνεται από την πόλη.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλέστηκε το Κρεμλίνο λέγοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ομάδα υγειονομικών και εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Μπέλγκοροντ.

Η Ρωσία πάντως εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του πολέμου την Παρασκευή.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 39 άμαχοι σκοτώθηκαν και 159 τραυματίστηκαν καθώς η Ρωσία εκτόξευσε 158 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη την Ουκρανία.

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι αντιαεροπορικές μονάδες της κατέστρεψαν 13 ουκρανικούς πυραύλους πάνω από την περιοχή του Μπέλγκοροντ την Παρασκευή, καθώς και 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τις κοντινές περιοχές Μπριάνσκ, Οριόλ και Κουρσκ και την περιοχή της Μόσχας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε στο RIA ότι η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποκίνησαν την Ουκρανία να προβεί σε «τρομοκρατικές ενέργειες» και δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να φέρουν την ευθύνη για τον εφοδιασμό της με όπλα.

Μη στρατιωτικοί στόχοι επλήγησαν το Χάρκοβο πριν λίγη ώρα, έπειτα από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα 21 άνθρωποι που ζουν σε συγκρότημα διαμερισμάτων, να τραυματιστούν.

Το ξενοδοχείο Kharkiv Palace που επλήγη από την επίθεση, φιλοξενεί συχνά δημοσιογράφους-ανταποκριτές ξένων δικτύων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερα θύματα, χωρίς να διευκρινίζεται προς το παρόν αν ήταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου ή ξένοι πολίτες.

«Οι γιατροί παρέχουν βοήθεια σε οκτώ θύματα αυτή τη στιγμή, όλοι τους νοσηλεύονται», ανέφερε ο Όλεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκοβο, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε «ένα ιατρικό ίδρυμα, πολυκατοικίες, καταστήματα και άλλους δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς», είπε.

Russian forces this eve struck Kharkiv Palace Hotel in Kharkiv. The hotel is one of the main places for foreign journalists, humanitarian volunteers, dignitaries. I’ve stayed countless times myself. The attack follows Friday’s massive Russian bombing.https://t.co/kmkQg5pRzK pic.twitter.com/Vo9tRgEdTc