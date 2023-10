Πόλεμος στο Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε ένα κύμα επιδρομών με στόχο τις επίλεκτες δυνάμεις Νούχμπα της Χαμάς, πλήττοντας κέντρα επιχειρησιακής διοίκησης που χρησιμοποιήθηκαν από πράκτορες που διείσδυσαν στις κοινότητες γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας το περασμένο Σάββατο, όπως ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, «οι επίλεκτες δυνάμεις Nούχμπα αποτελούνται από τρομοκράτες που επιλέγονται από ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς, οι οποίοι έχουν οριστεί για την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων όπως ενέδρες, επιδρομές, επιθέσεις, διείσδυση μέσω τρομοκρατικών σηράγγων, καθώς και πυρά με αντιαρματικούς πυραύλους, ρουκέτες και ελεύθερους σκοπευτές».

Επιπλέον, αεροσκάφη της IAF έπληξαν τον Μοχάμεντ Αμπού Σάμλα, ανώτερο ναυτικό στέλεχος της Χαμάς στην Ταξιαρχία της Ράφα.

«Η κατοικία του Αμπού Σάμλα χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση ναυτικών όπλων που προορίζονταν για την τρομοκρατία κατά του κράτους του Ισραήλ», τόνισε η ανακοίνωση της Αεροπορίας.

