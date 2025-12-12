Πόλεις που έχουν πληγεί από πλημμύρες στις ΗΠΑ προετοιμάζονται για πιθανή κατάρρευση των αναχωμάτων

Κάτοικοι και ομάδες έκτακτης ανάγκης σε πόλεις κατά μήκος του ποταμού Σκάγκιτ, που έχει πλημμυρίσει από τις βροχές, στη δυτική πολιτεία της Ουάσιγκτον προετοιμάστηκαν την Παρασκευή για πιθανή κατάρρευση των αναχωμάτων, ενώ στρατιώτες της Εθνοφρουράς βοήθησαν στις εκκενώσεις έπειτα από ημέρες σοβαρών πλημμυρών στον βορειοδυτικό Ειρηνικό.

Ολόκληρη η πόλη του Μπέρλινγκτον, μια κοινότητα περίπου 9.200 ανθρώπων κοντά στο Πουγκέτ Σάουντ, εκκενώθηκε την Παρασκευή, αφού ο ποταμός έφτασε σε ιστορικό υψηλό ύψος σχεδόν 38 ποδιών (11,6 μέτρων), πολύ πάνω από το επίπεδο των μεγάλων πλημμυρών, στην πόλη του Μάουντ Βέρνον, λίγο πιο κάτω.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πλημμύρα», δήλωσε η Karina Shagren, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων της πολιτείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή αγνοούμενοι, πρόσθεσε.

Η πεδιάδα του ποταμού Σκάγκιτ στο σύνολό της, μια αγροτική περιοχή με περίπου 78.000 κατοίκους βόρεια του Σιάτλ, βρισκόταν ήδη σε κατάσταση εκκένωσης επιπέδου 3, προτρέποντας τους κατοίκους να μετακινηθούν αμέσως σε υψηλότερο έδαφος. Οι εντολές εκκένωσης αφορούσαν περίπου 100.000 άτομα σε ολόκληρη την πολιτεία.

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς και βοηθοί σερίφη πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα για να διευκολύνουν την εκκένωση, ενώ ορισμένοι μεταφέρανε με φουσκωτές σχεδίες τους εγκλωβισμένους κατοίκους του Μπέρλινγκτον σε ασφαλές μέρος μέσα από τα λασπωμένα νερά της πλημμύρας.

Τα αναχώματα για τον έλεγχο των πλημμυρών φάνηκαν να αντέχουν αμέσως μετά την ιστορική κορύφωση του ποταμού, δοκιμάζοντας την αντοχή τους για πρώτη φορά από την επισκευή των χωμάτινων αναχωμάτων μετά την τελευταία μεγάλη πλημμύρα στην περιοχή το 2021, σύμφωνα με αξιωματούχους της πολιτείας.

Οι βροχές είχαν υποχωρήσει μέχρι την Παρασκευή. Ωστόσο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες για τη λεκάνη απορροής του ποταμού κάτω από την εκβολή του Σκάγκιτ, όπου εκβάλλει στον Puget Sound, αναφέροντας τον κίνδυνο κατάρρευσης των αναχωμάτων υπό την έντονη πίεση των υψηλών υδάτων.

«Είναι πιθανή η εκτεταμένη πλημμύρα δρόμων, σπιτιών και αγροτικών εκτάσεων» εάν τα αναχώματα και τα φράγματα υποχωρήσουν, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η κατάρρευση των αναχωμάτων θα επιδεινώσει σημαντικά τις εκτεταμένες πλημμύρες που ήδη πλήττουν μεγάλο μέρος της δυτικής πολιτείας της Ουάσιγκτον. Αεροφωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το CNN έδειξαν κοινότητες πλημμυρισμένες από βαθιά, καφέ νερά, με πολλά σπίτια να έχουν βυθιστεί σχεδόν μέχρι τις στέγες τους.

Η περιοχή Burlington-Mount Vernon στην κομητεία Σκάγκιτ παρέμεινε το επίκεντρο των εκτεταμένων πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή από το βόρειο Όρεγκον μέχρι τη δυτική πολιτεία της Ουάσιγκτον και τη Βρετανική Κολομβία.

Νότια της κομητείας Σκάγκιτ, στρατεύματα της Εθνοφρουράς αποστέλλονται επίσης για να παραδώσουν τρόφιμα και να ελέγξουν τους εγκλωβισμένους κατοίκους σε μια σειρά από κοινότητες που έχουν αποκοπεί από τις πλημμύρες στη γειτονική κομητεία Σνοχομίς, ανέφερε ο Σάγκρεν.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν ή ανάγκασαν το κλείσιμο δεκάδων δρόμων σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων καναδικών αυτοκινητοδρόμων που οδηγούν στην πόλη Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας. Αρκετά μεγάλα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής BNSF, μιας σημαντικής γραμμής μεταφοράς εμπορευμάτων που εξυπηρετεί την περιοχή του Βορειοδυτικού Ειρηνικού, έκλεισαν επίσης την Πέμπτη.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν από μια ατμοσφαιρική καταιγίδα, ένα τεράστιο ρεύμα πυκνής υγρασίας που μεταφέρθηκε από τον ωκεανό και σάρωσε την ενδοχώρα της βορειοδυτικής ακτής του Ειρηνικού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Τμήματα του βόρειου Αϊντάχο και της δυτικής Μοντάνα επίσης επλήγησαν.