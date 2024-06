Ποιος θα κυβερνήσει στη Γάζα την επόμενη μέρα;

Όλες οι συζητήσεις που αφορούν το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, φτάνουν μέχρι την απελευθέρωση των ομήρων και της επιστροφής των σωρών των δολοφονηθέντων Ισραηλινών από τη μια πλευρά και την εκεχειρία από την άλλη. Ωστόσο το πιο σημαντικό, το πιο ουσιαστικό και το πιο καίριο σημείο είναι αυτό της επόμενης ημέρας.

Είναι η απάντηση στο ερώτημα, το ποιος θα αναλάβει την διακυβέρνηση στην Γάζα. Το ποιος θα ελέγχει τα περάσματα με την Αίγυπτο. Και το ποιος θα εγγυηθεί τη διατήρηση της ειρήνης και την πλήρη διακοπή των πυραυλικών και τρομοκρατικών επιθέσεων στο έδαφος του Ισραήλ από το Νότο.

Μόνο από το Νότο. Αφού οι διεθνείς προτάσεις και πιέσεις αδιαφορούν για όλα όσα συμβαίνουν στο Βόρειο Ισραήλ. Εκεί που συνεχίζονται ακόμα οι επιθέσεις των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ. Έχοντας προκαλέσει ένα σημαντικό κύμα εσωτερικών προσφύγων μέσα στο έδαφος του Ισραήλ.

Ουδείς γνωρίζει το εάν και το πότε ο συγκεκριμένος τρομοκρατικός δάκτυλος της Τεχεράνης θα αναστείλει τις επιθέσεις του απέναντι στον άμαχο πληθυσμό του Ισραήλ. Και είναι περίεργο το γεγονός ότι όλες οι διπλωματικές προσπάθειες, δεν συμπεριλαμβάνουν στη συνάρτηση της εκεχειρίας τον παράγοντα της Χεζμπολάχ που στοχεύει και επιχειρεί κατά αμάχων Ισραηλινών σε καθημερινή βάση.

Οι αραβικές χώρες αρνούνται πεισματικά να αναλάβουν ένα ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο, μετά το τέλος των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας. Και αναφέρονται γενικόλογα σε μια παλαιστινιακή διακυβέρνηση.

Ο δυτικός παράγων εξακολουθεί να αναφέρεται στην ανάληψη της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή (Π.Α.) που κυβερνά στη Δυτική Όχθη. Ωστόσο η Π.Α. με πρόεδρο τον 88χροχο Μαχμούντ Αμπάς, έχει απωλέσει εδώ και αρκετά χρόνια κάθε πολιτικό έρεισμα ανάμεσα στους Παλαιστινίους, κατηγορούμενη παράλληλα για βαθιά διαφθορά. Η Π.Α. δεν προχωρά στην προκήρυξη εκλογών παραμένοντας στην εξουσία από το 2006, ελέγχοντας πλήρως τη νομοθετική, τη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία, έχοντας καταργήσει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η «επίσημη» Παλαιστινιακή Αρχή μαζί με την Φατάχ είχαν εκδιωχθεί με αιματηρό τρόπο από τη Γάζα μετά από την ανάληψη της εξουσίας από την Χαμάς.

Τι επιθυμούν όμως οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι για το μέλλον τους; Έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε στα ισχυρότερα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι κάτοικοι της Γάζας δυσφορούν και εναντιώνονται κατά της Χαμάς. Διαβάζουμε επίσης ότι θα πρέπει να διαχωρίζεται πλήρως η στάση που κρατούν οι Παλαιστίνιοι, από τη στάση που κρατάει η Χαμάς. Είναι όμως έτσι;

Ένοπλη μάχη ή ειρήνη;

Σε πρόσφατη έρευνα (12 Ιουνίου) του «Institute for Social and Economic Progress» και του «Palestinian Center for Policy and Survey Research / PSR», που πραγματοποιήθηκε τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας, καταγράφεται μια στροφή της κοινής γνώμης των Παλαιστινίων προς την υποστήριξη της ένοπλης πάλης. Σύμφωνα με τα ευρήματα το 54% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη λύση των όπλων. Ποσοστό αυξημένο κατά 8% από την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα.

Παλαιστινιακή Αρχή ή Χαμάς;

Άνοδο εμφανίζει και το ποσοστό υποστήριξης και εμπιστοσύνης προς την Χαμάς, που από το 34% έφτασε στο 40%, με τη υποστήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Μαχμούντ Αμπάς να παραμένει σταθερή στο 20%.

Για την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Η ισχυρή υποστήριξη των Παλαιστινίων προς την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ την οποία θεωρούν και δικαιολογημένη και ορθή, αρχίζει να υποχωρεί, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότατα επίπεδα. Το 66% του συνόλου των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια ορθή επιλογή, από το 70% που ήταν προ τριμήνου. Ειδικά στη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 57% από το 71% που ήταν τον Μάρτιο. Ωστόσο το 80% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατάφερε να θέσει το Παλαιστινιακό στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Ποιος θα είναι ο νικητής του πολέμου;

Το 67% του συνόλου των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η Χαμάς θα βγει νικήτρια από τον πόλεμο κατά του Ισραήλ, έναντι 63% προ τριμήνου. Το ποσοστό αυτό όσον αφορά τους κατοίκους της Γάζας βρίσκεται στο 48% μειωμένο κατά 8% από τις προηγούμενες μετρήσεις.

Να αναπτυχθούν Αραβικές ειρηνευτικές δυνάμεις ασφαλείας στη Γάζα;

Το 75% των ερωτηθέντων αντιτίθενται στην ανάπτυξη Αραβικών ειρηνευτικών δυνάμεων, μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας την επόμενη ημέρα;

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το 65% αντιτίθεται στη Λύση των Δυο Κρατών. Μια λύση που προωθείται από τη διεθνή κοινότητα, αλλά βρίσκει σύμφωνο μόλις το 32% των Παλαιστινίων.

Συνολικά το 59% (το 64% στη Δυτική Όχθη και το 51% στη Γάζα) επιθυμεί την πολιτική επάνοδο της Χαμάς στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας. Το 25% επιθυμεί μια νέα Παλαιστινιακή Αρχή, με ένα νέο πρόεδρο, ένα νέο κοινοβούλιο που θα εκλεγούν μέσα από νέες ελεύθερες εκλογές. Και το 6% την επάνοδο του Μαχμούντ Αμπάς και της υπάρχουσας Παλαιστινιακής Αρχής.

Επομένως το καθεστώς της επόμενης ημέρας στη Λωρίδα της Γάζας, παραμένει αδιευκρίνιστο, και ομιχλώδες, παρά την πίεση που ασκεί ο ξένος παράγοντας. Διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβληθεί η ειρήνη σε μια περιοχή που εξακολουθεί να εξουσιάζει και να πρωταγωνιστεί η Χαμάς, όπως φαίνεται και από τα προαναφερθέντα στοιχεία της έκθεσης του «Palestinian Center for Policy and Survey Research / PSR»