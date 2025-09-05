Γαλλικά ΜΜΕ

Στο αν και πώς οι ΗΠΑ θα συνδράμουν την λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» στο ζήτημα της μελλοντικής παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία επικεντρώνει το ενδιαφέρον του ο σημερινός γαλλικός Τύπος.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Le Monde, σε δημοσίευμα της με τίτλο «Πόλεμος στην Ουκρανία: Η συμμαχία των εθελοντών εξακολουθεί να αναζητά την υποστήριξη των ΗΠΑ», επισημαίνει τη δήλωση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ότι «η δύναμη αυτή δεν έχει ως στόχο ή σκοπό να διεξαγάγει πόλεμο κατά της Ρωσίας, αλλά να εγγυηθεί την ειρήνη και να στείλει ένα σαφές στρατηγικό μήνυμα.

Αναφέρεται επίσης ότι θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας, όχι στην πρώτη γραμμή, αλλά σε γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία καθορισμού».

Από την πλευρά της η εφημερίδα LE FIGARO, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ουκρανία: Έτοιμη να δώσει εγγυήσεις ασφάλειας, η Ευρώπη σε αναμονή της δέσμευσης των ΗΠΑ», αναφέρει ότι η Πολωνία, οι χώρες της Βαλτικής, η Δανία και άλλοι έχουν δηλώσει διατεθειμένοι να συμμετάσχουν με έμψυχο δυναμικό, ενώ η άποψη της παροχής οικονομικής συνδρομής κυριαρχεί στον Καναδά, την Ιαπωνία ή την Αυστραλία.

Αναφέρεται επίσης ότι η Γερμανία, ως απαραίτητος εταίρος, αναμένεται να αναλάβει δράση, αν και δείχνει επιφυλακτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στρατιωτικά της μέσα είναι περιορισμένα και η κοινή γνώμη διχασμένη.

Τέλος η εφημερίδα L' OPINION, σε δημοσίευμα της με τίτλο «Ουκρανία: μια Ευρώπη "πρόθυμη"... έως ποιον βαθμό;», επισημαίνει ότι «βρισκόμαστε σε ένα σενάριο πολιτικής φαντασίας, του οποίου ο κύριος σκοπός είναι να πεισθεί ο Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην Ουκρανία.

Με μία λεπτομέρεια: θα το κάνουν, αν και μόνο αν οι ΗΠΑ τους παράσχουν, επίσης, «εγγυήσεις ασφάλειας» με τη μορφή έστω και έμμεσης συμμετοχής στη δική τους δύναμη διασφάλισης». Στη συνέχεια η εφημερίδα θέτει το ερώτημα ποιες συνέπειες θα μπορούσαν να αντλήσουν οι Ευρωπαίοι από την «επίμονη στάση της Ρωσίας» να συνεχίσει τον πόλεμο - το πιο πιθανό σενάριο; Με άλλα λόγια: ποιο είναι το σχέδιο Β;