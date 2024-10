Κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του το Ισραήλ

Κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή οι IDF, αφού το απόγευμα της Κυριακής έπληξαν με χτυπήματα ακριβείας εγκαταστάσεις των Χούθι στο κομβικό λιμάνι Χουντάιτα στην Υεμένη. Η επιχείρηση αυτή έρχεται μετά από τρία εικοσιτετράωρα συνεχόμενων πληγμάτων στη Βηρυτό, με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «καμία περιοχή δεν είναι απομακρυσμένη για το Ισραήλ», δίνοντας έτσι τον τόνο για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ έπληξε την Κυριακή εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα, στην Υεμένη, όπως μετέδωσαν ισραηλινά και αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των ισραηλινών επιθέσεων ήταν αποθήκες πετρελαίου και το λιμάνι της Χοντέιντα.

#اليمن.. لحظة انفجار خزان النفط في الحديدة بعد الغارة pic.twitter.com/B5yb2BCunf — الثانية (@AlthanytA) September 29, 2024

Τα μέσα ενημέρωσης της Υεμένης ανέφεραν πάνω από δέκα επιθέσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα.

«Η ισραηλινή επίθεση στοχεύει την πόλη Χοντέιντα», ανάρτησαν τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης Al Masirah.

Τα πλήγματα έρχονται ως απάντηση στις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ, προσθέτει το δημοσίευμα του πρακτορείου Al-Arabiya.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.

Η πυραυλική επίθεση του Σαββάτου προκάλεσε συνεγερμό σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Israel targets the port of Hodeidah following ballistic missile attacks on Tel Aviv.



This is Yemen’s fourth largest city. Serious implications for the civilian population. The port is a lifetime for aid, food and power. pic.twitter.com/S5m7rjemBe — Trey Yingst (@TreyYingst) September 29, 2024



Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.



«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά (…) επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ίσα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Άβραχαμ.



Στους στόχους περιλαμβάνονταν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας και το λιμάνι απ’ όπου εισάγεται πετρέλαιο στην Υεμένη. Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.



Το Σάββατο ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε τρομοκρατικούς στόχους των Χούθι στην Υεμένη - 1.800 χιλιόμετρα από το κράτος του Ισραήλ..

»Σήμερα (Κυριακή), κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης, βασισμένης σε πληροφορίες, αεροπορικής επιχείρησης, δεκάδες αεροσκάφη της IAF -συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και αεροσκαφών πληροφοριών- έπληξαν στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στις περιοχές Ras Isa και Hudaydah της Υεμένης.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και ένα θαλάσσιο λιμάνι που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πετρελαίου, τα οποία χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή, εκτός από στρατιωτικές προμήθειες και πετρέλαιο.

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά του κράτους του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι Χούθι λειτουργούσαν υπό την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση του Ιράν και σε συνεργασία με ιρακινές πολιτοφυλακές, προκειμένου να επιτεθούν στο κράτος του Ισραήλ, να υπονομεύσουν την περιφερειακή σταθερότητα και να διαταράξουν την παγκόσμια ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Οι IDF είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν να επιχειρούν σε οποιαδήποτε απόσταση - κοντά ή μακριά - ενάντια σε όλες τις απειλές κατά των πολιτών του κράτους του Ισραήλ».

⭕️BREAKING: The IAF struck military targets belonging to the Houthi terrorist regime in Yemen in response to their recent attacks against Israel.



The targets included power plants and a seaport, which were used by the Houthis to transfer Iranian weapons to the region, in… pic.twitter.com/QaWSD3uMEJ — Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024

Γκάλαντ: «Κανένας τόπος δεν είναι πολύ απομακρυσμένος»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε ότι «κανένας τόπος δεν είναι πολύ απομακρυσμένος» για το Ισραήλ, μετά τα πλήγματα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην Υεμένη, σε απάντηση για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στο ισραηλινό έδαφος.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: για εμάς, κανένα μέρος δεν είναι πολύ απομακρυσμένο» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Ο Γκάλαντ παρακολούθησε την εξέλιξη της επιχείρησης στην Υεμένη από την αίθουσα διοίκησης και ελέγχου της πολεμικής αεροπορίας.

Εκμηδενισμός της Χεζμπολάχ

Εντωμεταξύ, δύο 24ωρα μετά την εξόντωση του Χασάν Νασράλα, το Ισραήλ συνεχίζει το «σφυροκόπημα» στον νότιο και ανατολικό Λίβανο ενώ φαίνεται να ετοιμάζεται για εισβολή στο έδαφος του, την ώρα που το Ιράν απειλεί με αντίποινα για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Ο αποδεκατισμός της Χεζμπολάχ είναι γεγονός τις τελευταίες ημέρες, με τις επιθέσεις του Ισραήλ να έχουν πλήξει υψηλόβαθμα στην ιεραρχία μέλη της οργάνωσης. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άλλοι 20 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ του Λιβάνου σκοτώθηκαν στο πολύ ισχυρό πλήγμα που εξαπέλυσε την Παρασκευή, στο αρχηγείο της οργάνωσης στα προάστια της Βηρυτού, που κόστισε τη ζωή στον ηγέτη της, τον Χασάν Νασράλα.

«Περισσότεροι από άλλοι 20 τρομοκράτες διαφόρων βαθμών, που ήταν παρόντες στο υπόγειο αρχηγείο της Βηρυτού κάτω από μη στρατιωτικά κτήρια και οι οποίοι διηύθυναν τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του κράτους του Ισραήλ, εξοντώθηκαν επίσης», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση με οποία δίνει διευκρινίσεις για ορισμένους από αυτούς.

Εκτός από τον Χασάν Νασράλα και τον διοικητή της οργάνωσης, τον Άλι Καράκι, οι Ιμπραχίμ Χουσέιν Τζαζίνι, Σαμίρ Ταουφίκ Ντιμπ, Αμπέντ αλ Αμίρ Μουχάμαντ Σαμπίνι και Άλι Νάαφ Αγιούμπ είναι μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του αρχηγείου της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Τζαζίνι και ο Ντιμπ ήταν «από τους πιο στενούς συνεργάτες του Νασράλα. Λόγω της στενής σχέσης μαζί του, είχαν σημαντικό ρόλο στις καθημερινές επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ και του Νασράλα ιδιαίτερα», πρόσθεσε ο στρατός.

Σε απάντηση των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ ανέφερε που εξαπέλυσε «ομοβροντία ρουκετών» προς την πόλη Σαφέντ, στο βόρειο Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ ανασύρθηκε από το σημείο της ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στα νότια προάστια της Βηρυτού και είναι άθικτο, όπως δήλωσαν μία ιατρική πηγή και μία πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή

Να ενισχύσει την παρουσία του στη Μέση Ανατολή με "αμυντικές" ικανότητες αεροπορικής υποστήριξης, εξουσιοδότησε τον στρατό ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, και έθεσε άλλες δυνάμεις σε αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Ο υπουργός αύξησε την ετοιμότητα επιπρόσθετων δυνάμεων των ΗΠΑ για ανάπτυξη, διευρύνοντας την ετοιμότητά μας ώστε να ανταποκριθούμε σε διάφορα ενδεχόμενα» ανέφερε σε δήλωση ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, υποπτέραρχος Πάτρικ Ράιντερ.

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει με λεπτομέρειες τι είδους νέα αεροπλάνα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην περιοχή.

«Ο υπουργός Άμυνας Όστιν κατέστησε σαφές πως αν το Ιράν, οι εταίροι του, ή οι πληρεξούσιοί του χρησιμοποιήσουν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν αμερικανικό προσωπικό ή συμφέροντα στην περιοχή, οι ΗΠΑ θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να προστατεύσουν τους ανθρώπους μας», πρόσθεσε ο Ράιντερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να αποτρέψουν το Ιράν και τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη οργανώσεις να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στον Λίβανο ή να διευρύνουν τη σύγκρουση, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν στον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, με τον οποίο είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες την Παρασκευή.

Ο Όστιν είπε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και «ξεκαθάρισε ότι θα προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις και υποδομές στην περιοχή».

Παράλληλα, ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σκότωσε 37 ισλαμιστές μαχητές σε δύο αεροπορικά πλήγματα που διενήργησε αυτόν τον μήνα στη Συρία, με πολλά υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και μιας συνδεόμενης με αυτό οργάνωσης που αποκαλείται Χουράς αλ Ντιν, που έχει έδρα στη Συρία, να περιλαμβάνονται στους νεκρούς.

Ένας ολοκληρωτικός πόλεμος δεν θα βοηθήσει στην επιστροφή κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, εκτίμησε ότι το Ισραήλ δε θα μπορέσει να επιτύχει την επιστροφή των κατοίκων του βόρειου τμήματός του με ασφάλεια στα σπίτια τους, εξαπολύοντας έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ ή του Ιράν.

«Ένας ολοκληρωτικός πόλεμος με τη Χεζμπολάχ, βεβαίως [και] με το Ιράν, δεν είναι ο τρόπος να γίνει αυτό. Αν θέλουμε να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω στα σπίτια τους με ασφάλεια και διάρκεια, πιστεύουμε πως ο διπλωματικός δρόμος είναι η ορθή πορεία», δήλωσε ο Κίρμπι στο CNN.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν για να δουν τι κάνει η Χεζμπολάχ στην προσπάθεια να συμπληρώσει το κενό στην ηγεσία της και συνεχίζουν να συνομιλούν με τους Ισραηλινούς σχετικά με το ποια είναι τα ορθά επόμενα βήματα, πρόσθεσε.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου λέει πως περισσότεροι από 1.000 Λιβανέζοι σκοτώθηκαν και 6.000 τραυματίστηκαν τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Η κυβέρνηση δήλωσε πως ένα εκατομμύριο άνθρωποι --το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού της χώρας-- εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

«Δε μασήσαμε τα λόγια μας για το γεγονός ότι δεν βλέπουμε απαραίτητα τη στρατηγική εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπουν αυτοί σε όρους προστασίας των αμάχων »είπε ο Κίρμπι και πρόσθεσε πως η υποστήριξη των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη.

Το Ιράν δήλωσε το Σάββατο, πως θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας του αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συγκληθεί για να συζητήσει τις ενέργειες του Ισραήλ.

«Είδαμε τη ρητορική που έρχεται από την Τεχεράνη. Θα παρακολουθούμε και θα δούμε τι κάνουν», είπε ο Κίρμπι.

Βήματα χερσαίων δυνάμεων προς το έδαφος του Λιβάνου

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, εδώ και λίγες ημέρες υπάρχουν πληροφορίες περί της ενίσχυσης του βόρειου μετώπου. Όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα των χερσαίων Ισραηλινών δυνάμεων προς το έδαφος του Λιβάνου. Αυτό επιβεβαιώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά δεν το παραδέχονται στον δημόσιο λόγο οι Ισραηλινοί.

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν έναν χρόνο πριν, 24ωρα πριν τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα, από το Τελ Αβιβ δεν είχαν γίνει αποδέκτες αυτές οι πληροφορίες, μέχρι που ο ίδιος ο Ισραηλινός Στρατός αποδέσμευσε εικόνες από τις πρώτες επιχειρήσεις στο έδαφος. Άρα, με τον ίδιο τρόπο φέρονται να κινούνται και τώρα ξανά οι Ισραηλινοί.

Η δημοσιογράφος του ABC Ινές ντε λα Κουετάρα, ανέφερε πως: «ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ABC ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για πολύ περιορισμένη χερσαία επιχείρηση μέσα στον νότιο Λίβανο».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλαβε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας: «Είναι ώρα για κατάπαυση του πυρός. Αυτό είπα στον Νετανιάχου».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο διάγγελμά του προειδοποίησε τους Ισραηλινούς ότι έρχονται δύσκολες ημέρες ενώ τόνισε ότι ο θάνατος του Νασράλα θα αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή και θα επισπεύσει την επιστροφή των κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους.

«Βρισκόμαστε σε ιστορική καμπή. Διευθετήσαμε τους λογαριασμούς μας με αυτόν που είναι υπεύθυνος για τις δολοφονίες αμέτρητων Ισραηλινών και πολλών πολιτών άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων Αμερικανών και δεκάδων Γάλλων. Ο Νασράλα δεν ήταν ένας ακόμη τρομοκράτης, ήταν “ο τρομοκράτης”», δήλωσε χαρακτηριστικά το Σάββατο.

Ισραηλινό πλήγμα στην κοιλάδα Μπεκάα σκότωσε στέλεχος της Τζαμά'α Ισλαμίγια

Πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμά'α Ισλαμίγια, τον Μοχάμαντ Νταχρούτζ, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Η οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στη διάρκεια του περασμένου έτους και το Ισραήλ έχει διενεργήσει πλήγματα στο παρελθόν θέτοντας στο στόχαστρο άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης.

Ορκίστηκε ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σαφιεντίν

Ορκίστηκε ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σαφιεντίν, ξάδελφος του Χασάν Νασράλα.

Ο γιος του είναι παντρεμένος με την κόρη του πρώην ηγέτη της ομάδας Σωμάτων Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που δολοφονήθηκε σε χτύπημα που είχε διατάξει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σαφιεντίν είναι και αυτός κληρικός - φοράει το μαύρο τουρμπάνι που υποδηλώνει καταγωγή από τον προφήτη του Ισλάμ, Μωάμεθ - και ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ. Υπηρετούσε μέχρι πρότινος ως επικεφαλής του εκτελεστικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε τρομοκράτη το 2017, ενώ ο ίδιος τον περασμένο Ιούνιο - μετά τη δολοφονία ενός άλλου διοικητή της Χεζμπολάχ - απείλησε με μεγάλη κλιμάκωση κατά του Ισραήλ.

Τον περασμένο Ιούνιο - μετά τη δολοφονία ενός άλλου διοικητή της Χεζμπολάχ - απείλησε με μεγάλη κλιμάκωση κατά του Ισραήλ.