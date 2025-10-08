Times of Israel, Reuters

Οι μεσολαβητές προγραμματίζουν την υπογραφή συμφωνίας την Πέμπτη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία θα προβλέπει την άμεση απελευθέρωση των εναπομεινάντων ζωντανών ομήρων, σε αντάλλαγμα με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, το οποίο επικαλείται έναν Άραβα διπλωμάτη και μια δεύτερη πηγή που έχει ενημερωθεί για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή, καθώς, όπως είπε, μια συμφωνία είναι «πολύ κοντά», προσθέτοντας: «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί».

«Ίσως πάω εκεί κάποια στιγμή πριν το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα την Κυριακή. Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά» συνέχισε.

Οι Times of Israel αναφέρουν ότι μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, η Χαμάς θα μπορέσει να συγκεντρώσει τις σορούς των δολοφονημένων Ισραηλινών ομήρων για την επακόλουθη επιστροφή τους στο Ισραήλ, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 48 όμηροι στη Γάζα, εκ των οποίων οι 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Η συμφωνία που προωθούν οι μεσολαβητές για την Πέμπτη θα αφορά αυτό που τα εμπλεκόμενα μέρη αποκαλούν «πρώτη φάση» του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τις πηγές.

Πηγές: Ισραήλ και Χαμάς κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες επικαλούνται οι Times of Israel, οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο φαίνεται να κινούνται θετικά προς την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες/

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων, με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους, καθώς και μια μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας θα οριστικοποιηθούν σε επόμενους γύρους διαπραγματεύσεων.

Ξεχωριστά, μια ανώνυμη ισραηλινή πηγή ανέφερε στο σαουδαραβικών συμφερόντων ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Arabiya ότι οι διαπραγματευτές «προσεγγίζουν με προσοχή» μια συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ασκεί πίεση» σε όλα τα μέρη για την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Το Sky News Arabia μετέδωσε ότι η αυξημένη εμπλοκή της Ουάσινγκτον στις διαπραγματεύσεις ήρθε μετά την παραλαβή «θετικών μηνυμάτων» από το Κατάρ και την Αίγυπτο σχετικά με τις εξελίξεις επί τόπου.

Ανώνυμη πηγή ανέφερε ότι υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις πως οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει στο τελικό τους στάδιο».

Τούρκος ΥΠΕΞ: Εκεχειρία στη Γάζα θα μπορούσε να κηρυχθεί απόψε, εάν υπάρξει συμφωνία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε ενδεχομένως να κηρυχθεί σήμερα, εφόσον το Ισραήλ και η Χαμάς καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι απόψε, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Εάν επιτευχθεί συναίνεση σήμερα, θα επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Φιντάν.

Πρόσθεσε ότι «τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν επιδείξει ισχυρή βούληση για την απελευθέρωση των κρατουμένων και των ομήρων», μιλώντας δίπλα στον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε τέσσερις προτεραιότητες, στις οποίες «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος μέχρι στιγμής»: την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, τις γραμμές αποχώρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, την ανθρωπιστική βοήθεια και τους όρους μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός.

Reuters: Η Χαμάς ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επικεντρώνονται σε τρία βασικά ζητήματα: τη διακοπή των εχθροπραξιών στη Γάζα, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους, σύμφωνα με το Reuters.

Το κύριο σημείο διαφωνίας αφορά τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων. Η Χαμάς επιδιώκει ένα σαφές και δεσμευτικό πλαίσιο, ώστε η σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων να συνδέεται άμεσα με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση έχει ήδη υποβάλει λίστες με τους ομήρους που κρατά και τους κρατουμένους που ζητά να απελευθερωθούν, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πρόοδο των συνομιλιών. Μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να περιλαμβάνονται στη λίστα είναι ο Μαρουάν αλ-Μπαργούτι, κορυφαίο στέλεχος του Φατάχ, και ο Άχμεντ Σααντάτ, ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, οι οποίοι εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Η συμπερίληψή τους θεωρείται ένδειξη ότι η Χαμάς επιδιώκει συμφωνία με σημαντικά πολιτικά ανταλλάγματα.

Πηγές ανέφεραν ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων 48 ωρών, με δύο ισραηλινές πηγές να κάνουν λόγο για «πολύ προχωρημένο στάδιο» των συνομιλιών και πιθανή ανακοίνωση μέσα σε 24 ώρες. Η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων ενδέχεται να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, εκτιμώντας πως μια συμφωνία είναι εφικτή μέσα σε λίγες ημέρες. Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως η κυβέρνηση έχει αρχίσει να καταρτίζει προκαταρκτικό σχέδιο ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο, όπως προβλέπει το ισραηλινό δίκαιο για περιπτώσεις απελευθέρωσης κρατουμένων.