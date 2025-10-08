Ρούμπιο: Δεν θα παραστεί στην υπουργική σύνοδο για τη Γάζα στο Παρίσι, λόγω του shutdown

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δεν θα παραστεί τελικά στην αυριανή υπουργική σύνοδο στο Παρίσι με αντικείμενο τη μεταπολεμική μετάβαση στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να εκπροσωπηθεί, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ο Ρούμπιο αναμενόταν να δώσει το «παρών» στη συνάντηση αυτή, είπαν πέντε διπλωματικές πηγές, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω της διακοπής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (shutdown) στις ΗΠΑ, είπαν αργότερα δύο από τις πηγές αυτές. Μια τρίτη πηγή επιβεβαίωσε την αλλαγή στα σχέδια.

Σύμφωνα πάντως με τις πηγές αυτές, θα παραστεί κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος αν και δεν είναι προς το παρόν σαφές ποιος θα είναι αυτός.

Μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή είπε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να εκπροσωπηθούν οι ΗΠΑ, επειδή τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς την Ουάσινγκτον. Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι έχει περιορίσει τη λειτουργία της, λόγω του shutdown.

Η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών, αραβικών και άλλων κρατών, έχει ως στόχο να συζητήσει τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου και να αξιολογήσει τις συλλογικές δεσμεύσεις των χωρών στη διαδικασία, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με σημείωμα που εστάλη στους αντιπροσώπους, η συνάντηση θα αποτελέσει συνέχεια ενός συνεδρίου για τη «λύση των δύο κρατών» στα Ηνωμένα Έθνη και σκοπεύει να συμφωνήσει σε κοινές ενέργειες για τη συμβολή στο αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα. Η λύση των δύο κρατών θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν την Πέμπτη περιλαμβάνουν τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδονησία, την Τουρκία και τον Καναδά.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ