Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Ανώφελη και επιζήμια η υπουργική σύνοδος για τη Γάζα στο Παρίσι

Την ενόχληση του Ισραήλ, που κατήγγειλε «μια απόπειρα διεθνοποίησης» του πολέμου στη Γάζα, προκάλεσε η πρωτοβουλία της Γαλλίας να συγκαλέσει υπουργική σύνοδο αύριο στο Παρίσι, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και αραβικών χωρών, προκειμένου να συζητηθούν «οι όροι της συλλογικής δέσμευσης» για τη μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχειας της πρωτοβουλίας Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας για τη λύση των δύο κρατών, ανέφεραν γαλλικές διπλωματικές πηγές, εξηγώντας ότι θα συζητηθούν «οι κυριότερες παράμετροι», όπως η ασφάλεια, η διακυβέρνηση και η ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά τον πόλεμο.

Όμως για τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, «η νέα πρωτοβουλία της γαλλικής κυβέρνησης, σε μια τόσο ευαίσθητη χρονική στιγμή των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ, είναι ανώφελη και επιζήμια», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 8, 2025

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Η νέα πρωτοβουλία της Γαλλίας, η οποία επινοήθηκε πίσω από την πλάτη του Ισραήλ σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ-Σέιχ, είναι περιττή και επιζήμια, όπως και οι προκάτοχοί της.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια του Προέδρου Μακρόν να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά του προβλήματα εις βάρος του Ισραήλ.

Ελπίζω ότι η παρούσα κίνηση της γαλλικής κυβέρνησης δεν θα υπονομεύσει τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, όπως έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν.

Το γεγονός ότι η «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» έλαβε, στις προσκλήσεις για τη διάσκεψη, καθεστώς παρόμοιο με εκείνο του Σχεδίου Τραμπ, αποδεικνύει μια συνειδητή προσπάθεια διατάραξης της εφαρμογής του Σχεδίου Τραμπ.

Η πρόσκληση προς ανοιχτά εχθρικές προς το Ισραήλ κυβερνήσεις - όπως εκείνη του Σάντσεθ - να συζητήσουν τις υποθέσεις του Ισραήλ είναι ιδιαίτερα προκλητική.

Οι συμμετέχοντες μπορούν, ασφαλώς, να συζητήσουν όποια θέματα επιθυμούν, όμως δεν θα υπάρξουν ρυθμίσεις στη Γάζα χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ.

Η γαλλική υποκρισία είναι εντυπωσιακή, δεδομένου ότι η ίδια η Γαλλία εισήγαγε την αρχή πως «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία». Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Σήμερα το δηλώνουμε ξεκάθαρα: τίποτα για το Ισραήλ χωρίς το Ισραήλ!

Το Ισραήλ δεν θα αποδεχθεί τη διεθνοποίηση της σύγκρουσης».

Οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται αυτήν την εβδομάδα στην Αίγυπτο με στόχο την κατάπαυση του πυρός στον θύλακα που σπαράσσεται εδώ και δύο χρόνια από τον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών πέντε ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία), πέντε αραβικών (Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Κατάρ), καθώς και εκείνοι του Καναδά και της Τουρκίας, σκοπεύουν να εκφράσουν «τη στήριξή τους» σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Συμπτωματικά ή όχι, λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού, ματαιώθηκε η συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επισήμως για τεχνικούς λόγους.

Σύμφωνα πάντως με τις πηγές, θα παραστεί κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος αν και δεν είναι προς το παρόν σαφές ποιος θα είναι αυτός. Μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή είπε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να εκπροσωπηθούν οι ΗΠΑ, επειδή τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς την Ουάσινγκτον.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενοχλήθηκε ιδίως από την πρόσκληση που απευθύνθηκε σε κυβερνήσεις που θεωρούνται «ανοιχτά εχθρικές προς το Ισραήλ», όπως εκείνη του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών...