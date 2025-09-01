Πιστόριους «αδειάζει» φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα για ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία

Η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας απέρριψε τη Δευτέρα ως πρόωρα τα σχόλια της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά με τα σχέδια αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι δεν έχει την αρμοδιότητα να συζητήσει το θέμα.

Η φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει στους Financial Times, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ότι η Ευρώπη καταρτίζει «αρκετά ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας μετά τη σύγκρουση, με την υποστήριξη των αμερικανικών δυνατοτήτων.

«Αυτά είναι θέματα που δεν συζητάς πριν καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», δήλωσε ο υπουργός Μπόρις Πιστόριους σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολωνία τη Δευτέρα.

«Δεν θα ήταν ορθό να σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοιες σκέψεις με οποιονδήποτε τρόπο, πέρα από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εντολή ή αρμοδιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη στρατευμάτων», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε στους Financial Times ότι η ανάπτυξη αναμένεται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με υποστήριξη από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, καθώς και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης.